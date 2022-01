Peluquería por $24.000. El análisis de “El Tucu” Barrionuevo

28 enero, 2022 Leido: 108

Una persona hizo viral el monto que pagó por atención en una peluquería de Pinamar, donde la mayoría consideró excesivo, tratándose de $ 23.800 por varios servicios.

Para conocer del tema, Víctor Barrionuevo, peluquero de nuestra ciudad dijo al respecto: “hay trabajos que son similares, no entiendo porque le cobran dos trabajos que cumplen la misma función y buscan el mismo efecto, hablando de reflejos e iluminación. Hago otro paréntesis cuando le cobran por el lavado, porque si haces el tratamiento de color, indefectiblemente hay que lavar el cabello”.

Analizando un poco más la factura, Barrionuevo dijo que “el valor de la manicura y el corte no me parecen mal, lo que sí me parece que no hace falta cobrar es el ítem del peinado, porque luego de hacer todo el trabajo anterior, hay que modelar y peinar. En cuanto al cobro por trabajos técnicos, eso ya está incluido en cada tratamiento que quiere hacerse el cliente, porque están cobrando técnicas propias que son de la atención”.

Finalmente, el coiffeur de Peluquería La Tucu, dijo “debo aclarar que cada colega puede poner los precios que considere acorde a su trabajo, lo que sí el cliente debería haber preguntado los valores, pero tengamos en cuenta que quizá el lugar, Pinamar, es de un valor adquisitivo alto, y habrán querido aprovechar la temporada”.

