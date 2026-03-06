Pensar la Provincia Futura: Kulfas y Londero y disertaron en Tres Arroyos

“Producción, industria y desarrollo desde el interior bonaerense” es el lema de Pensar la Provincia Futura, un conversatorio que contó con la presencia del ex ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas y del analista político de la consultora Zuban Córdoba, Facundo Londero.

La disertación se produjo este viernes a la tarde y en el marco de la Fiesta Provincial del Trigo, luego de la Mesa Redonda que reunió a distintos sectores de la producción y la industria local.

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, encabezó el conversatorio junto a los visitantes, en un encuentro que convocó a representantes políticos e institucionales de distintos distritos de la región, entre ellos autoridades de Benito Juárez, González Chaves, General La Madrid y también de la tercera sección electoral, como Florencio Varela, consolidando un espacio de intercambio sobre los desafíos productivos y las perspectivas de desarrollo para la provincia de Buenos Aires.

En la apertura, Garate planteó la importancia de generar ámbitos de diálogo que permitan proyectar el futuro del interior bonaerense desde una mirada productiva. “Hoy tenemos que dejar de discutir y tender puentes, con propuestas que integren miradas. Generar lugares de pensamiento y análisis que nos permitan entender el momento actual y proyectar un camino de desarrollo económico y productivo”, señaló.

Durante el intercambio, Londero abordó la coyuntura social y económica desde el análisis de opinión pública, destacando que las principales preocupaciones de la ciudadanía se concentran hoy en el empleo, la economía y las oportunidades de desarrollo. En ese marco, remarcó la centralidad que adquiere la producción como motor para la recuperación y el crecimiento.

Por su parte, Kulfas aportó una mirada enfocada en la estructura productiva del país y el rol de la industria en el desarrollo económico. En su análisis, advirtió sobre las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas frente a un contexto de apertura comercial y señaló la necesidad de fortalecer políticas que acompañen al entramado industrial nacional.

El economista remarcó además el potencial de las ciudades del interior productivo como motores de desarrollo, destacando el perfil de Tres Arroyos como un distrito con fuerte identidad agroindustrial. “Estos lugares tienen un enorme potencial para generar empleo y valor agregado. El desafío es fortalecer el entramado productivo, promover el arraigo y consolidar políticas que permitan que el desarrollo se construya desde las regiones”, sostuvo.

El encuentro se desarrolló ante la presencia de funcionarios municipales, representantes del sector productivo y actores institucionales, en un espacio de reflexión que buscó poner en agenda el rol de la industria, la producción y el desarrollo regional en la construcción de una provincia con más oportunidades.

