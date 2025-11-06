Pentagonal del Ascenso: Ganaron San Martín y Agrario

6 noviembre, 2025 0

Este miércoles se jugó la tercera fecha del Torneo Pentagonal de Segunda División, que definirá al Campeón del Torneo Clausura.

Agrario ganó, en definición por penales a Unión luego del empate en cero, en tanto San Martín de Adolfo Gonzales Chaves derrotó 2 a 1 a Argentino Junior.

Resultados:

Unión 0 (7) – Agrario 0 (8)

Definición por penales: para Unión convirtieron Ulloa, Quantín, Sollano, Amado, José Quintana, Espinosa, y Vergalobos, mientras que Paredes, Tomás Quintana, Lantaño y Ulloa erraron sus penales.

Pan, Orrego Sosa, Esteban Molina, Ganim, Alberto Molina, Humoffe, Ces y Courtil, marcaron para Agrario. Ramos, Salvático y Courtil desviaron sus tiros desde el punto penal.

Incidencias: Expulsado, en Unión, Smidt.

San Martín 2 -Argentino Junior 1

Goles: Facundo Gerónimo para Argentino Junior. Rodríguez y Diaz para San Martín.

Incidencias: Expulsado, en Argentino Junior, Nahuel Miranda.

Libre: Recreativo Claromecó

Posiciones:

San Martín 6

Agrario 5

Unión 5

Recreativo Claromecó 2

Argentino Junior 0

La cuarta fecha se pone en marcha el viernes con el partido entre Argentino Junior y Recreativo Claromecó en cancha de El Nacional a las 19:00, con el arbitraje de Marcial Frelis.

El sábado, cerrando la jornada, en cancha de Deportivo Independencia juegan Agrario y San Martin desde las 16:00. Allí, pitará Miguel Rossi.

Libre: Unión

Volver