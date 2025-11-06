Pentagonal del Ascenso: Ganaron San Martín y Agrario
Este miércoles se jugó la tercera fecha del Torneo Pentagonal de Segunda División, que definirá al Campeón del Torneo Clausura.
Agrario ganó, en definición por penales a Unión luego del empate en cero, en tanto San Martín de Adolfo Gonzales Chaves derrotó 2 a 1 a Argentino Junior.
Resultados:
Unión 0 (7) – Agrario 0 (8)
Definición por penales: para Unión convirtieron Ulloa, Quantín, Sollano, Amado, José Quintana, Espinosa, y Vergalobos, mientras que Paredes, Tomás Quintana, Lantaño y Ulloa erraron sus penales.
Pan, Orrego Sosa, Esteban Molina, Ganim, Alberto Molina, Humoffe, Ces y Courtil, marcaron para Agrario. Ramos, Salvático y Courtil desviaron sus tiros desde el punto penal.
Incidencias: Expulsado, en Unión, Smidt.
San Martín 2 -Argentino Junior 1
Goles: Facundo Gerónimo para Argentino Junior. Rodríguez y Diaz para San Martín.
Incidencias: Expulsado, en Argentino Junior, Nahuel Miranda.
Libre: Recreativo Claromecó
Posiciones:
San Martín 6
Agrario 5
Unión 5
Recreativo Claromecó 2
Argentino Junior 0
La cuarta fecha se pone en marcha el viernes con el partido entre Argentino Junior y Recreativo Claromecó en cancha de El Nacional a las 19:00, con el arbitraje de Marcial Frelis.
El sábado, cerrando la jornada, en cancha de Deportivo Independencia juegan Agrario y San Martin desde las 16:00. Allí, pitará Miguel Rossi.
Libre: Unión