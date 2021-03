“Pepi” Come, “apuntador” de Cristina

24 marzo, 2021 Leido: 461

Matías “Pepi” Come, en el acto por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia desarrollado en Las Flores, fue señalado por Cristina Fernández de Kirchner, mientras brindaba su discurso, al expresar “muy bien señor se ve que leyó el libro (Sinceramente)”, ya que el tresarroyense respondió “Nueva York” cuando la vicepresidenta de la Nación preguntó “saben dónde íbamos de vacaciones Néstor Kirchner, nuestros hijos y yo”.



En la oportunidad, Cristina dijo: “Esto no es ideología, Néstor y yo de vacaciones a Beijing y a Moscú no nos fuimos nunca; saben dónde íbamos de vacaciones Néstor Kirchner, nuestros hijos y yo, a Nueva York, muy bien señor se ve que leyó el libro, muy bien, a Nueva York y a Orlando, si a Disney World, a Néstor le encantaba , saben qué, le encantaba, disfrutaba como un chico en Disney World, si no tenemos problemas con los Estados Unidos, no tenemos anteojeras ideológicas. Muchachos, muchachas, déjense de joder con esto de que los comunistas y todo, de dónde, lo que pasa es que nunca confundimos nuestros gustos y preferencias personales con los intereses nacionales como hacen otros, ojo, aunque me guste Nueva York yo sé cómo tengo que defender los intereses de la República Argentina acá, son dos cosas que no tienen que ver, no confundan el durazno con la pelusa”, desatando el ferviente aplauso de los presentes.

Este martes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó el municipio de Las Flores, donde junto a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el diputado nacional Máximo Kirchner, participaron de la puesta en funcionamiento del Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos en la ex Brigada de Investigaciones de la policía provincial. Estuvieron presentes también el intendente de Las Flores, Alberto Gelené; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno, y la presidenta de la Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado de Las Flores, Gladis D´Alessandro. Participaron también el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Teresa García; el ministro de Seguridad, Sergio Berni, y el diputado provincial Carlos “Cuto” Moreno.

