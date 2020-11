Pequeños Soles: “Ansiosos pero muy optimistas” con respecto a la apertura de las Colonias de Vacaciones

Sergio Candia responsable de la colonia de vacaciones Pequeños Soles, dialogó esta mañana con LU24 y se mostró con la incertidumbre generalizada que les está ocurriendo a todos los clubes que organizan colonias de vacaciones,

Según comentó a esta emisora, el protocolo fue presentado el 19 de octubre a la municipalidad, y aunque se entiende que el tiempo burocrático no es el tiempo real, se espera una resolución o determinación, ya que después de las vacaciones de invierno se comienza a preparar las instalaciones y la organización en general para la temporada de verano.

El profesor de educación física comentó también que la apertura de las colonias no es solo importante para los clubes, sino también para los trabajadores que no son solo profesores, sino gente encargada de la enfermería, mantenimiento que trabajan todo el año, buffet, limpieza, etc. Y también se observa que es una necesidad para los chicos que al no haber tenido presencialidad escolar durante el año, es necesario que socialicen, que puedan disfrutar el tiempo de esparcimiento y dispersión al aire libre, como también tienen la necesidad los adultos.

La colonia tiene un alto porcentaje de actividades que son al aire libre en su mayoría, no habría problemas de distanciamiento por que se cuenta con espacios muy amplios para asegurar las medidas de seguridad y van a estar muy bien determinados los espacios por grupos de edad, actividades, pileta libre, familiar, etc, teniendo en cuenta que el Club Costa Sud dispone con amplias instalaciones para ser consecuente con el distanciamiento social.

Destacó que “hay muy buena comunicación con Fhurer y con Orsili, y ellos intentan tener esa comunicación también con la provincia, pero los tiempos se dilatan y nosotros en menos de un mes deberíamos arrancar la temporada” y por otra parte también resalto el compromiso y la unión de todas las colonias para presentar un protocolo y luchar por un objetivo común.

Afirmó que todo este esfuerzo por la concreción de la apertura de las Colonias, tiene que venir acompañado de la responsabilidad que cada una de las personas que asistan, con cumplimiento de las normas y disposiciones sanitarias para el cuidado de todos.

