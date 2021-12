Peralta, el Deportista del Año: “estoy más que contento”

Juan Pablo Peralta fue galardonado como Deportista del Año por el Círculo de Periodistas Deportivos de Tres Arroyos, y tras agradecer el reconocimiento que recibió, compartió detalles del deporte que practica, el longcasting, y que lo llevó incluso al mundial de la disciplina en Italia, donde obtuvo el campeonato mundial con la Selección Argentina y el tercer puesto individual.

“Fue en Pisa, Italia, y fue bastante complicado porque fue en medio de la pandemia, pero se pudo hacer y trajimos a la Argentina un triunfo importante”, aseguró. “Cuando uno participa en Argentina hay primera, segunda y tercera categoría, pero en el mundial se arman equipos, es diferente”, indicó.

De familia de pescadores, recordó además que “el lanzamiento es parte de la pesca; un compañero me invitó a un torneo una vez, hace cinco años, me gustó y arranqué. Hoy tengo la suerte de que me auspicie una marca argentina, Seabay, así que estoy más que contento”.

“El tiro más largo que hice en el Mundial, con 150 gramos, fue de 268 metros”, evocó. Y anticipó que en 2022 tiene previstas varias competencias en la Argentina buscando clasificar para el Mundial en Paraguay.

