Pérdidas multimillonarias: Puerto Quequén permanece paralizado por minoritario grupo de transportistas autoconvocados

21 abril, 2026 3

La Cámara de Puertos Privados Comerciales denuncia que un minoritario grupo de transportistas autoconvocados con zona de influencia en Puerto Quequén “mantiene de rehén” a una parte significativa de la exportación agropecuaria nacional mediante bloqueos de rutas y accesos portuarios.

“Desde el 7 de abril, transportistas de granos —principalmente de las provincias de Buenos Aires y Córdoba— iniciaron un paro total con bloqueos que afectó el abastecimiento de los puertos de Bahía Blanca y Quequén, en reclamo de una recomposición de la tarifa de referencia frente al aumento del combustible derivado del conflicto internacional en Medio Oriente. La misma fue acordada a los pocos días por las cámaras de transportistas más representativas.

Sin embargo, durante más de dos semanas, el estrangulamiento del flujo logístico de un minúsculo grupo de autoconvocados provocó que las terminales quedaran sin mercadería y que más de 30 buques (22 en Bahía Blanca y 9 en Quequén) quedaran en espera de embarcar, con entre 700.000 y 1,5 millones de toneladas de granos retenidas.

“Esta situación implica que al menos US$ 450 millones —con sus correspondientes impuestos— no ingresaron al país en esos días, afectando gravemente a productores, acopios, cooperativas, industrias, exportadores y a los mismos transportistas, deteriorando la cadena de pagos y la competitividad nacional”, destacó la Cámara.

Entre el 15 y 17 de abril, la gran mayoría de las cámaras del país acordó tarifas de referencia que compensan el incremento de costos. En Bahía Blanca, incluso los autoconvocados depusieron su actitud, liberaron accesos y normalizaron progresivamente la operatoria logística, con apoyo de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, “los autoconvocados que operan en Puerto Quequén continúan con prácticas intimidatorias y exigencias tarifarias desproporcionadas, incluyendo amenazas de represalias físicas contra otros camioneros, algunas de ellas ya registradas y en poder de la Justicia”, alertan.

“Como consecuencia, Puerto Quequén permanece paralizado, profundizando el perjuicio económico y logístico. Por todo ello, la Cámara solicita de manera enfática a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como al Poder Judicial, que restablezcan el orden con urgencia, dentro del marco de la ley, a fin de poner fin al uso ilegítimo de prácticas abusivas que lesionan a toda la cadena agroexportadora”, concluyen.

con información de news.agrofy.com.ar

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