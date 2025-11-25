Perfumería Beatriz se mudó a un nuevo y moderno local en Hipólito Yrigoyen 63

Perfumería Beatriz, un comercio con alta trayectoria en la ciudad, concretó en los últimos días un importante paso: la mudanza a un nuevo local ubicado en Hipólito Yrigoyen 63, justo enfrente de su histórica dirección. La propietaria, Estela De Martino, contó en dialogo con LU24 que el cambio coincide con un nuevo aniversario del emprendimiento, celebrado el pasado 2 de noviembre.

De Martino explicó que el traslado responde a un anhelo de larga data: “Siempre tuvimos el sueño de encontrar un lugar más moderno, más cómodo y luminoso. Pasó el tiempo y no se daba, pero ahora se presentó la oportunidad justo cruzando la calle”. El nuevo espacio permite una mejor exhibición de sus productos y una atención más personalizada.

En el local continúan ofreciendo una amplia línea de fragancias importadas y nacionales, además de carteras, accesorios, productos de higiene personal, belleza, tinturas, shampoos y un completo stock característico de la perfumería. “Nuestras chicas brindan un asesoramiento personalizado; no es solo atención al público, sino guía para que cada cliente elija el producto adecuado”, destacó.

La propietaria expresó un especial agradecimiento a sus compañeras de trabajo, clientes y público en general “que nos han acompañado durante tanto tiempo”, e invitó a toda la comunidad a visitar el renovado espacio.

Horarios de atención:

Lunes a viernes: 8:00 a 12:30 y 16:00 a 20:00 horas.

Sábados: 9:00 a 13:00 horas.

Perfumería Beatriz espera a sus clientes en su nueva dirección, Hipólito Yrigoyen 63.

