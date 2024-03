“Perico” Medina, el hacedor de la Espiga de Oro

8 marzo, 2024

El artesano Pedro “Perico” Medina es el encargado de realizar la Espiga de Oro de la Fiesta Provincial del Trigo, la que este año irá a manos del ingeniero Francisco Di Pane.

Medina dio a conocer las características de la Espiga, y dijo que la placa que la simboliza lleva a su vez encadenado un engranaje y sobre una base de madera.

“A veces me han pedido algo diferente, y yo siempre digo que el premio tiene que tener una identidad para que sea identificado con la fecha; me lleva hacerla unos 20 dias de trabajo”, sostuvo y dijo asimismo que “para mí esto es un reconocimiento al trabajo que uno hace, ya desde unos 20 años”, y explicó además que “estoy en varios procesos interesantes, trabajando además en un Emprendado para un coleccionista de Buenos Aires, de varias piezas, me falta una parte que es el pretal, todo en plata y oro, con detalles”.

