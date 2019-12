“Perico” Medina: “Gobernación no tiene ni idea dónde está el bastón”

12 diciembre, 2019 Leido: 0

El artesano tresarroyense Pedro “Perico” Medina habló con LU 24 tras dar a conocer que el bastón que se usó en la asunción del gobernador Axel Kicillof, en el día de ayer, no fue el que él realizó junto a Juan Carlos Pallarols.



Contó que hasta donde supo, “la gente de Kicillof me había planteado desde el primer momento que no quería que hubiera ningún conflicto con respecto al bastón, ni a la ceremonia del traspaso de mando, y entonces ellos iban a adaptarse a los que dispusiera el protocolo de la provincia”.

“Supe por Pallarols desde hace unos días que desde la gobernación de la provincia le habían encargado que él haga otro bastón, no el que habíamos hecho juntos, sino el tradicional que hace él. Con lo cual entiendo que el criterio de la gobernación fue no usar el que hice yo y usar este otro que encargaron. Él me dijo que igual iba a presentar los dos y yo no dije nada al respecto porque no quise generar ningún roce ni ninguna situación respecto a esto. No sé con claridad dónde está el otro bastón. Mi intención era que llegue a la mano del gobernador. Desde la gobernación me dijeron que no saben dónde está”, agregó.

Además manifestó: “Fui un poco ingenuo cuando me puse hacer este trabajo, en el sentido de que no tuve conciencia ni de la repercusión que tiene, ni tampoco de los interés que se juegan en el medio y que no me interesa entrar en eso, ni entrar a una competencia, ni hacer lobby para decir que usen el bastón que hice yo”.

“Yo hice mi parte, lo hice con la mejor intención, lo hice porque no implicaba ir por el trabajo de un colega porque es algo que yo no hago, y digamos que mi parte está cumplida, me gustaría que quede claro qué fue lo que pasó con el bastón, en qué lugar desapareció y que llegue a las manos de quién corresponde. Hay gente en el gobierno que estuvo viendo todo el proceso de fabricación y que se interesó, y que ahora está preocupada porque el bastón aparezca y espero que se aclare”, cerró.

Volver