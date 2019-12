Perico Medina y su Agua Clara 2019: “No me lo esperaba, bienvenido sea”

9 diciembre, 2019 Leido: 0

El artesano tresarroyense Pedro “Perico” Medina, habló con LU 24 luego de conocer que fue propuesto para el premio Agua Clara, que recibirá el viernes 13 en la entrega que LU 24 realizará en la Sociedad Italiana.

“Me enteré por un mensaje, la verdad no me lo esperaba, no sé si me lo merezco pero bienvenido sea”, dijo y comentó que “comencé hace unos 34, 35 años con esto; he hecho tantas cosas, que no sabría decir cuál fue el trabajo más importante, ninguno en particular, ya que muchos trabajos han llegado a lugares que nadie imaginaba, han sido expuestos en importantes museos del mundo, y uno desde el taller no lo ve, pero las piezas luego toman su propio camino”.

“Hay clientes que vienen con una idea acabada de que es lo que quiere, incluso con una foto o una pieza para tomar como modelo, y a veces hay más libertad para crear”, sostuvo respecto a los diseños que concreta en su taller, y relató que está “trabajando en un cuchillo importante en plata y oro, que había dejado para realizar la empuñadura del bastón del gobernador Kicillof. A los materiales a veces los compro en Tres Arroyos, piezas para fundir o en Buenos Aires donde me venden la plata pura y luego la fundo para trabajar”.

Su formación fue totalmente autodidacta: “Aprendí a los tumbos y hoy sigo aprendiendo, fui preguntando a muchos maestros, cometiendo errores y corrigiendo, no tengo una escuela definida”, afirmó.

“Recibí varios premios específicos de lo mío, seis del Fondo Nacional de las Artes, de Secretaria de Cultura de Nación, del Senado, del Encuentro Nacional de Artesanos de Chubut, de Catamarca, en la Fiesta del Poncho, de Berazategui donde gane dos premios adquisición, no como este, -en referencia al Agua Clara -que es un premio màs general, que abarca a todas las personas”.

Su relación con Pallarols

“Juan Carlos además de un maestro es un amigo, es una persona muy generosa y lo ha sido conmigo, tiene una mirada que va mucho más allá del oficio, y ha hecho cosas desde el oficio que trascienden lo técnico y tienen que ver con lo humano, un grande de verdad”, relató respecto a su relación con el artesano platero Juan Carlos Pallarols.

El bastón

Respecto al bastón de mando que usará Kicillof el miércoles próximo, dijo que “era un trabajo que tenía que hacer él, y en parte de la generosidad de abrir el oficio cuando le comenté que me gustaría hacerlo, lo compartió, es un diseño despojado, no recargado, tiene el escudo de la Provincia de Buenos Aires y arriba le hice un cincelado que representa la Estrella Federal y un pequeño sol de 24 rayos que representa a la Patria”.

Finalmente, Meina agradeció la voluntad de quienes lo propusieron para recibir la distinción que entregará LU 24 este viernes.

Volver