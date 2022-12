Periodismo a lo vasco – escribe: Omar Eduardo Alonso

3 diciembre, 2022

El reciente encuentro organizado por el Centro Vasco local y el grupo de turismo rural Dejando Huellas, permitió rescatar parte de la historia del periodismo lugareño a través de una exposición que se me permitió realizar.

Son detalles no muy conocidos pero que merecen ser puestos a consideración de los lectores en general y en particular de quienes tengan especial interés en cuestiones históricas.

Si bien puede haber otros vascos que hubieran transitado la actividad periodística, en este caso se habló de Evaristo Bozas Urrutia y Juan B. Aranguren, protagonistas de hitos trascendentes en el quehacer lugareño.

En consecuencia, me pareció interesante hacer aquí alguna breve reseña de lo expuesto en el transcurso de la charla mencionada.

Bozas Urrutia

Fue una personalidad controversial, amada y odiada por igual que terminó siendo asesinado en pleno centro de nuestra ciudad el 18 de abril de 1929.

Le dieron tres balazos, uno de ellos mortal, en la vereda del Bar Castilla, que por entonces funcionaba donde hoy se encuentra la sucursal del Banco Francés.

Había nacido en julio de 1886 en el país vasco en el seno de una familia humilde; trabajó de tipógrafo hasta 1900 y tres años después se trasladó a la Argentina.

Escritor y periodista tuvo una vida misteriosa, con idas y vueltas y presencia en nuestro país, Uruguay y Chile, además de su propio país de origen.

Se desconocen los motivos y circunstancias por los cuales recaló en Tres Arroyos. Lo cierto es que aquí creó y dirigió el Diario del Pueblo y desde sus páginas desarrolló un periodismo polémico, con denuncias explícitas a reconocidos ciudadanos de la época.

Subyacía, además, una puja política muy fuerte, ya que si bien se reconocía adherente al radicalismo, en un paso posterior se volcó hacia los conservadores que por entonces respondían a Sebastián Bracco.

Lo cierto es que Bozas Urrutia pasaba, como lo hacía regularmente por el lugar mencionado, cuando fue interceptado por el propietario del Bar Castilla, Oreste Héctor Granieri.

Este lo interpeló, generándose una discusión y agresiones mutuas que concluyeron cuando Granieri le efectuó tres disparos, uno de los cuales se provocó la muerte a poco de ingresar al Hospital Pirovano. Tenía el periodista 42 años.

Su muerte generó expresiones de todo tipo. Exaltando su personalidad y condenando el suceso por un lado, y denostándolo, por otro.

Los enfoques periodísticos eran absolutamente contradictorios. Algunos medios hicieron esfuerzos editoriales procurando convencer que el asesinato había sido consecuencia de una disputa personal. Otros consideraban que el suceso tenía un claro trasfondo político.

Lo cierto es que los restos de Bozas Urrutia se encuentran depositados en una tumba del cementerio local y el próximo 18 de abril de 2023 vencerá el plazo de permanencia que se pagara mediante una contribución popular en aquella ocasión.

Ante esa circunstancia, que realmente fue la disparadora del encuentro y charla que estoy comentando, es que el Centro Vasco local y el grupo de turismo rural Dejando Huellas, de manera conjunta, han iniciado un expediente solicitando que se preserve esa tumba como patrimonio histórico local.

Se han entregado notas al DE y a los bloques que integran el Concejo Deliberante, y se tienen expectativas favorables de que el trámite tendrá curso favorable.

Aranguren

También fue recordada la figura de Juan B. Aranguren, quien fuera director de La Voz del Pueblo y fundador y primer director del diario La Hora.

Se señaló que siendo joven abandonó los estudios que cursaba en Valladolid en teología y derecho canónico, y decidió recorrer el mundo.

Eligió a la Argentina para establecerse y originalmente recaló en Neuquén donde desarrolló actividades periodísticas, las que luego ampliaría en el diario El Atlántico de Bahía Blanca, todo esto en la década de 1920.

En circunstancias no precisadas se trasladó a Tres Arroyos y se incorporó al diario La Voz del Pueblo, donde escalaría hasta ocupar la dirección por algún tiempo.

Por alguna razón y junto con otros compañeros de trabajo, resolvieron alejarse de la empresa. Inmediatamente comenzaron a pergeñar la posibilidad de editar un diario.

Con empeño y mucha colaboración lograron poner en marcha el diario La Hora, cuyo lanzamiento se produjo en diciembre de 1933.

Aranguren fue el primer director, ocupando el cargo hasta 1936, y desarrollando un periodismo crítico y defensor de la libertad de prensa.

Sus escritos en contra del gobernador Manuel Fresco, le valió que estuviera preso durante 6 meses en la cárcel de Bahía Blanca.

A su regreso a Tres Arroyos resolvió dejar la dirección del diario.

Su fallecimiento se produjo en 1955 y en los registros del cementerio local no figura su inhumación en Tres Arroyos por lo cual puede inferirse que sus familiares puedan haber repatriado sus restos. Esto último, sin embargo, es solo una especulación.

La Hora estuvo en circulación hasta 1962 y fue un ámbito generador de verdaderos referentes del periodismo local.

Para concluir este apretado repaso de lo ocurrido horas atrás me parece justo mencionar que mi exposición estuvo acompañada por un excelente soporte visual elaborado por la señora Natalia Cubiatebehere, integrante de ambas entidades organizadoras.

De la misma manera, agradecer la confianza en mí depositada.

