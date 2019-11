Periodista que cubrió la entrega del femicida necochense: “Quedé atrapado entre la policía y la persona que había asesinado a Natalia”

Tras el femicidio acontecido en Necochea, el periodista de Canal 11 de Necochea, Walter Baños, que llegó primero al lugar de los hechos cuando el asesino aún no se había entregado a la policía, dialogó con nuestra emisora y relató aún conmocionado, la experiencia vivida durante la cobertura que realizó.

“Quedé atrapado entre la policía y la persona que había asesinado a Natalia. Me tuve que meter en un recoveco de la casa y desde ahí tome las imágenes y transmití en vivo y en voz baja, porque me podía escuchar el que había matado a la chica. No podía moverme, porque me podía matar a mí también”, dijo sobre los primeros minutos posteriores a la comisión del femicidio.

Comentó que la víctima había realizado varias denuncias, “pero no se había presentado nuevamente para hacer la restricción con la perimetral. Esta persona el día que ocurrió todo se acercó, entró por la ventana y le disparó en el estómago y en la cabeza y la hija de ella tuvo que salir escapando. Un vecino la resguardó y el también disparó contra la policía, además de las 4 horas que se atrincheró, mientras amenazaba con dispararse. La policía temía que se suicidara”.

Baños, también mencionó que el detenido por el crimen, “ya tenía problemas anteriores con otras mujeres por problemas de violencia y terminó con esta mujer en esta situación”.

“Cuando llegué al lugar tenía la confirmación de que la mujer estaba fallecida. Estaba solo con el celular y la cámara. Ahora el femicida, Guillermo Farias, se encuentra detenido en Necochea”, sostuvo el comunicador.