Perla Villanueva: “me acuerdo el empuje que Brandoni tenía para defender la actividad teatral” (audio)

20 abril, 2026 10

Este lunes, tras conocerse la noticia del fallecimiento del actor Luis Brandoni, Perla Villanueva, referente de la cultura y el teatro tresarroyense, expresó emocionada: “estoy triste. Me da bronca. Pero la vida es así”.

Sobre las presencias de Brandoni en Tres Arroyos, Perla recordó “él estuvo en Tres Arroyos, me acuerdo el empuje que tenía para defender la actividad teatral. Si lo tengo que representar, lo represento así”.

Además, rememoró la vez que, en 2015, con Parque Lezama, participó por última vez en la ciudad, con la inauguración del aro magnético: “fue obra de la mutual de hipoacúsicos. Campanella nos ayudó ahí. Tenemos una joyita que no tienen los teatros de Buenos Aires. Funciona con el audífono en el teléfono, es una gran cosa”.

Acerca de la salud del actor, comentó que la obra Quien es Quien estaba prevista para el verano en Mar del Plata, “pero el médico dijo que no estaba en condiciones. Ya en el verano Brandoni andaba mal. No sé bien qué pasó, porque siempre trato de ver las noticias buenas”.

Sobre la actualidad del teatro local, Villanueva dijo que “todos nos ayudan y ponderan la sala. Cuesta mucho mantenerla. Hay muchos elencos y actividad teatral. Aunque sea para criticar te tienen que ver. Nosotros vamos para adelante. Tenemos una comisión que vale oro. Cada uno hace lo suyo, pero juntos. Eso no se consigue fácilmente”.

Para cerrar, con emotividad, Perla dijo que “con Brandoni siempre hubo una relación más allá del actor. Como persona, como dirigente. Una maravilla como actor y persona. Ojalá surgieran más Brandonis en el mundo”, concluyó.

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