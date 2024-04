Perla Villanueva, por AVIC: “Si no se hace nada, que venga el pavimento”

Tal como adelantó LU 24, desde Asociación Vecinos Interesados en Claromecó se mostraron “arrepentidos de haber rechazado tiempo atrás el pavimento de la costanera”. En diálogo con este medio, Perla Villanueva expresó su postura acerca de este tema que surgió en estas últimas horas.

“Yo averigüé con el resto de la comisión y algunos sostienen que habría que hacer cloacas y desagües pluviales previamente. Entiendo que lo primero es más difícil, pero los desagües supongo que los van a tener en cuenta antes del pavimento. Además, otros integrantes de AVIC sostienen que hay otra alternativa, que se conoce como lo que es el articulado”, expresó.

Y agregó: “No vemos que se haga otra cosa, entonces que venga el pavimento. Luchamos mucho para que no se hiciera, y en caso que se dé, me gustaría que abarque toda lo que es el frente edificado.”

Finalmente, y respecto a la postura anterior, concluyó: “Esto había sido por una cuestión meramente ambiental, pero vemos que tampoco se ha hecho nada. Creo que de igual manera no podemos seguir con más toscas”.

