Permanente rotación de turistas en el Camping de Luz y Fuerza en Claromecó

28 enero, 2022 Leido: 115

Una de las opciones turísticas es la de pasar las vacaciones en campings, y en este caso, el del Sindicato de Luz y Fuerza en Claromecó suma personas que eligen las bondades del lugar. Omar Santiago Burón, encargado del lugar contó que “venimos muy bien con respecto a la cantidad de turistas que han pasado este mes por nuestras instalaciones, somos muy estrictos con los protocolos sanitarios, al punto que la conducción de nuestra Federación el año pasado decidió que no se abra para cuidar a nuestra gente, hoy podemos decir que estamos como hace unos 7 años atrás, donde fue furor el camping, recibiendo gente de todas partes del país, además de las personas de distritos vecinos, es muy grato ver cómo está creciendo el turismo en las costas tresarroyenses”.

En cuanto a los precios, Burón sostuvo que “este año se tomó una decisión a nivel nacional, a modo de gratificación por no haber podido vacacionar el año pasado, para este año se ha dejado la tarifa al mismo valor que la temporada 2019/2020, que fue la última que tuvimos abierto”.

Haciendo un balance general del primer mes del año, el encargado dijo que “el clima de la primera quincena fue agobiante, no recuerdo algo igual, lo vivimos en todos lados y luego, para la segunda quincena tenemos una temperatura otoñal, igualmente es mucha gente la que ha venido a la localidad, todavía tenemos lugar dentro de los límites que se deben respetar para cuidarnos sanitariamente todos, uso de tapabocas, uso de alcohol en gel, control de temperaturas, etc. De todas formas tenemos personal permanente que desinfecta y sanitiza las instalaciones que corresponden a espacios comunes”

