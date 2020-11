Permiso para ir a la Costa será obligatorio y el municipio deberá autorizarlo

El Director de Turismo Francisco Aramberri, mantuvo esta mañana una reunión por zoom con asesores de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires en la que se habló sobre los protocolos autorizados y la implementación del permiso obligatorio para circular en la costa.



Según indicó a LU 24 Aramberri, a partir del lunes 1 de diciembre se podrá tramitar online este permiso, ya que es la fecha en que se abre la temporada de verano, y regirá hasta el 4 de abril de 2021 en este contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

“La gente que quiera ingresar desde otro municipio hacía la costa tresarroyense, Orense, Claromecó o Reta, tendrá que bajar un certificado de la página www.argentina.gob.ar/circular el que todavía no está publicado. Esa persona que venga de otro municipio tendrá que bajar ese certificado, llenarlo, con qué grupo familiar viene, en qué se traslada, hacía dónde se dirige, cuántos días vienen. Emitirlo 5 días antes de la fecha de ingreso y el municipio tendrá 48 horas para contestar si es aceptado o no ese grupo familiar hacia la provincia”, explicó.

En este sentido indicó que la Dirección de Turismo será la encargada de entregar al turista la certificación de que fue aceptado y recibirá un mail para transitar por la ruta, el que será solicitado en los retenes de control. A su vez sostuvo que “es algo que se está haciendo muy a contra marcha porque estamos a 6 días del 1 de diciembre y todavía esos certificados no están colgados en la página”.

También en la reunión dijo que planteó que a los habitantes del partido de Tres Arroyos se pudiera pedir solo el DNI en los retenes siendo que en nuestro distrito hay libre circulación. “Quedaron en elevarlo como estudio la inquietud de nuestro municipio para evaluarlo, ellos quieren saber el número de habitantes que ingresan a cada una de las localidades de la costa. Hoy es lo que se va aplicar y esperemos que este lo antes posible disponible en la página web”, manifestó el director de turismo.

Finalmente mencionó que Provincia envió los protocolos de camping y natatorios, ya que el municipio planteó algunas dudas, y que los mismos será evaluados mañana jueves.

