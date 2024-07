Perón, un sentimiento: la anécdota que lo vincula al padre de Alfredo Marino

1 julio, 2024

El vecino Alfredo Marino recordó a Juan Domingo Perón al cumplirse este lunes 50 años de su fallecimiento, con una anécdota que su padre le transmitió en la que conoció al entonces Teniente Perón mientras cumplía con su Servicio Militar.

“Papá siempre nos contó que cuando hizo el Servicio Militar, en el año 30, lo enviaron a Campo de Mayo por ser mecánico, cuando Perón era Teniente por ese entonces. En determinado momento le ordenaron “Soldado Marino póngase la ropa de salida porque tiene que trasladar al Teniente Perón a Capital, y le dieron un Chevrolet modelo ´29, y bueno, lo llevó”, contó.

“En otra oportunidad, lo enviaron en una misión a Zapala, para hacer un mapa cartográfico de los trenes, con Perón y otro militar más, y según me contó entraban a las estancias para realizar la tarea; también me decía que a Perón le gustaba cantar y tocar la guitarra”, dijo.

“Cuando volvieron a Buenos Aires, papá terminó el Servicio Militar, y volvió a la zona de Claraz, Orense, Tres Arroyos, y recibió una carta de Perón, que lo mandaba a llamar para que fuera chofer de él, en el año 40, pero él no fue”, agregó.

“Luego llegó a la zona de San Francisco, donde conoció a mi madre, Magdalena”, relató.

Como recuerdo, queda la foto que se sacaron en Campo de Mayo como se estilaba en esos años, la que se publica en este portal.

Volver