Peronismo: Cristian Camus aceptaría ser candidato pero aún no se lo propusieron

14 julio, 2021 Leido: 358

Decidido a participar en política, el comerciante Cristian Camus aseguró que en el peronismo de Tres Arroyos todo está a definirse de cara a las próximas elecciones, y admitió que el armado local es un proceso “complejo, para el que faltan muy pocos días pero sobre el cual sé más o menos lo mismo que ustedes (por la radio)”. “Yo soy apenas una partecita nueva que escucha lo que van a hacer”, admitió Camus, quien dijo no obstante que lleva la política desde adentro de chico y no le disgustaría ser candidato a concejal, aunque no recibió el ofrecimiento para serlo.

“No le escapo a nada que tenga que ver con la política. Pablo Garate me dio la posibilidad de acercarme, me gusta su proyecto, en algún momento estuvimos forjando lo de la Cámara Económica que finalmente no se dio, pero veremos qué va a pasar en la medida en que transcurran estos días. No me propuso ser candidato pero si me lo propone estaré ahí. Pero como grupo hemos trabajado mucho, en mi caso personal y el de mis compañeros, la elección no es algo que nos preocupa porque el nuestro es un proyecto a largo plazo”, aseguró.

Camus elogió la figura de Julio “Pity” Federico, aunque declinó expresarse respecto de si será o no candidato. “Es una persona muy capacitada y un amigo, y no tengo duda que si se lo requiere va a estar ahí”, concluyó.

Volver