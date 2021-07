Peronismo: el camino hacia la unidad comenzó con algunos escollos

Tal como anticipó LU 24 hace una semana, ayer por la tarde en la quinta del Sindicato de Luz y Fuerza se concretó el segundo acercamiento de posiciones entre distintos sectores del peronismo tresarroyense –el primero había sido un encuentro con el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, donde se registraron como antecedente algunos reclamos parecidos a los que se escucharon ayer- de cara a las elecciones legislativas de este año.



Y como es habitual ante cualquier proceso preelectoral que atraviesa el justicialismo, la reunión fue precedida por expresiones de deseo en torno a la unidad, que como ha ocurrido en varias oportunidades –incluso las elecciones generales de 2019- no suele materializarse más allá de las intenciones. A 20 días del plazo para presentar listas, parece que las cosas no serán muy diferentes en este caso, porque los reproches vertidos por algunos dirigentes hacia arriba y hacia los costados, junto con las apetencias, los ‘sondeos’ y las necesidades que apremian a ciertas figuras, no parecen contribuir demasiado a construir una propuesta que los incluya a todos y que a su vez pueda disputar las preferencias de los electores.

Las fuerzas representadas fueron casi todas: La Cámpora, el Movimiento Evita, Todos Somos Tres Arroyos, el espacio de Pablo Garate; Alternativa Justicialista, el Partido Justicialista y sus autoridades, la representación local del ministro de Seguridad Sergio Berni y la pata gremial, con la CGT y la Mesa Sindical.

Pero al parecer, las figuras fuertes de cada sector eligieron no verse las caras por el momento, y delegaron las prendas de unidad en sus emisarios. Así, si bien no es correcto definir un encuentro por sus ausentes, resultó significativo que por el momento hayan decidido no sentarse a la mesa ni el doctor Carlos “Cuto” Moreno, ni Pablo Garate ni Mercedes Moreno, la última candidata a intendenta por el peronismo en Tres Arroyos. Tampoco estuvo Julio “Pity” Federico.

Ahora sí es el turno de decir quiénes participaron del encuentro. Jorge y David Pavino se acercaron por La Cámpora, mientras que Adela Cornú y Virginia Ibáñez lo hicieron por el Movimiento Evita. Pablo Garate dejó su representación en manos de Martin Garrido y Sergio Pescader –actuales secretario del Concejo y edil, respectivamente-; mientras que por Alternativa Justicialista, estuvieron Ricardo Fernández y el concejal Juan Gutiérrez.

Las intenciones de “Cuto” Moreno estuvieron bien custodiadas por Roberto Fernández, “Pepi” Come y Alberto Ismael, precandidato a intendente por el sector impulsado por el PJ en 2019. Y por el sector que trabaja por esta zona para el ministro Sergio Berni, participaron de la reunión el abogado Nicolás Malaspina y Raúl Pinela.

Los gremios dijeron presente con Humberto Salaberry, Juan D’ Annunzio y Rubén Carabajal por la CGT; Néstor García (Carne) y Marcela Molina (SUTEBA) por la Mesa Sindical.

En tanto, respecto del contenido del encuentro, se sabe que se plantearon reclamos similares a los que se dejaron entrever frente a Katopodis. Algunos peronistas de Tres Arroyos les recriminaron a otros que se enteran de iniciativas del Gobierno en la zona por los medios de comunicación, y una de las cuestiones centrales sigue siendo cómo capitalizar las medidas, fondos e iniciativas oficiales sin que los primeree el vecinalismo, como suele ocurrir.

Llamativamente, y a pesar de que seguramente más tarde o más temprano demandarán presencia en los medios para difundir sus propuestas a los vecinos, los participantes en la reunión –al parecer a propuesta del Consejo del Partido Justicialista- acordaron no dar notas periodísticas.

