Peronismo local: Barragán se siente honrado de encabezar la lista de unidad

23 febrero, 2022

Lo que en algún momento parecía utópico, hoy es una realidad que se ve plasmada en una lista de unidad peronista entre dos líneas que en otro momento de la vida política, ni siquiera hubiera sido una posibilidad.

Alejandro Barragán, quién encabeza la lista, dijo: “me siento muy honrado porque los compañeros pensaron en mi para encabezar esta lista, estoy muy acompañado y siento un gran apoyo de todos, estoy realmente muy orgulloso. El Partido siempre ha sido protagonista en nuestra historia, lo que queremos es darle el protagonismo que se merece, y a partir de la unidad consideramos que hemos dado un gran paso hacia adelante para poder conseguir los objetivos que nos vamos a fijar. Sin dudas la unidad es una cuestión fundamental, a partir de conseguirla, se puede trabajar de otra manera”.



Ante la consulta sobre su militancia con bajo perfil, Barragán contó que: “nunca estuve en un cargo político, pero desde muy chico me involucré con el partido, a los 19 años ingresé a la Celta a trabajar y el presidente era Raúl Correa, y desde ahí no dejé de estar, vengo de cuna peronista y no me fue difícil incorporarme a la militancia por mis convicciones. Tanto al Cuto como a Pablo los conozco de toda la vida, y cuando ambos me propusieron encabezar la unidad realmente me pareció muy bueno, y luego de hablarlo en familia, acepté el desafío porque es un bien para todos, y es algo que esperábamos”.

