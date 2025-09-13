Perro a cuadros, cuarteto-rock, haciendo el lanzamiento de sus propios temas (audio)

Promocionando sus nuevos temas, la banda que se define como cuarteto-rock, Perro a cuadros, contó en nuestro estudio móvil que hace un año están grabando temas que están sonando en las redes.

Javier Curruinca y Cristian Cravena, ampliaron la información sobre la banda, “estamos ante un proyecto ambicioso con temas propios y la colaboración de bandas importantes. Trabajamos a fondo. Somos tres, Gabriel Pizzo, Javier Curruinca y Cristian Cravena. Hay tres temas grabados y nos pueden encontrar en las plataformas como Perro a cuadros” .

Perro a Cuadros presenta dos nuevos singles: ¿Dónde está el fernet? y Eterna

La escena musical bonaerense suma una nueva propuesta que llegó para romper moldes: Perro a Cuadros, la banda que fusiona con frescura y potencia los ritmos más vibrantes de la música popular argentina. Con la voz y la guitarra de Javier Curruinca, la base rítmica de Gabriel Pizzo en batería y coros, y el pulso de Cristian Cravena en el bajo, el grupo propone un sonido auténtico y arrollador que no pasa desapercibido.

En este 2025, la banda presenta dos lanzamientos:

¿Dónde está el fernet?

Un tema festivo y humorístico que mezcla ska, reggae, cuarteto y rock, con guitarras punzantes, bajo contagioso y una interpretación vocal llena de picardía. Una invitación directa a bailar, compartir y reír, con un guiño bien argento a la bebida más emblemática de las juntadas.Eterna

Una canción donde la banda explora un costado más emocional y reflexivo, sin perder el pulso bailable que los caracteriza. Con un sonido fresco y cadencioso, Eterna habla de la permanencia de los afectos y recuerdos que trascienden el tiempo, entregando un mensaje universal desde la raíz popular.

Con estos dos lanzamientos, Perro a Cuadros demuestra que lo más auténtico es, a veces, lo más inesperado: canciones de autor cargadas de historias, energía y una identidad propia que mezcla fiesta, emoción y fuerza rockera.

Ambos singles ya están disponibles en Spotify, YouTube y todas las plataformas digitales.

Sobre Perro a Cuadros

Perro a Cuadros es la nueva y explosiva banda de rock, ska y cuarteto que llegó para romper moldes. Con la voz y la guitarra de Javier Curruinca, la base rítmica de Gabriel Pizzo en la batería y los coros, y el pulso de Cristian Cravena en el bajo, el grupo propone una fusión única que rescata lo mejor de los géneros más vibrantes de la escena argentina. Sus canciones de autor, cargadas de historias y energía, demuestran que lo más auténtico es, a veces, lo más inesperado.

Perro a Cuadros:

Javier Currinca: Voz y guitarra

Cristian Cravena: Bajo y coros

Gabriel Pizzo: Bateria y coros

Colaboración especial de Guillermo Rangone (Trompetista de Los Cafres)

Grabación y mezcla: Fabricio Doladé (Antigal Récords)

Mastering: Gustavo Fourcade (Steps Ahead)

Prensa y difusión: Diego Moyano.

Producción general: Fabricio Doladé.

