Personal de AFIP local realiza quite de colaboración por 72 horas

23 octubre, 2024

Marcelo Nickel, integrante de la Comisión Directiva de AEFIP, la asociación que nuclea a los empleados de la AFIP, organismo que por decisión del Poder Ejecutivo “ha dejado de existir”, según comunicó el vocero presidencial días pasados, informó que harán una medida de fuerza por 72 horas, la que comenzó este miércoles de 10:00 a 12 y se extenderá durante jueves y viernes en el mismo horario.

“La fundamentación que da el gobierno es que hubo ingresos irregulares de gente que venía a hacer política y eso no es así; conozco chicos que han entrado y te aseguro que ninguno de ellos entró a hacer política sino que trabajan, por lo que no todo lo que se dice es verdad y están tratando de tapar algo”, relató.

“En Tres Arroyos se dice que entró mucha gente, pero no fue así; el total del personal a nivel nacional, desde el 2007 al 2023 siempre fluctuó entre 22.000, 23000 personas. En Tres Arroyos llegamos a ser 33 y somos 16; hace falta gente, y reitero la gente no viene a hacer política sino a trabajar; no negamos que son sueldos buenos, pero es un disparate lo que se dice, desarrollamos una actividad que no es muy agradable y encima la gente se enoja con nosotros”, explicó.

“La medida de fuerza se hará durante dos horas: miércoles jueves y viernes de 10 a 12 no atenderemos al pub lico y apagaremos las compus para demostrar nuestro rechazo, cuando no hay nada, eso genera una sensación fea de angustia que no la merecemos: es por ello que molestamos a los medios, porque queremos que la gente sepa lo que nos sucede, y que en esos horarios no se va a atender”, afirmó Nickel.

Opinó asimismo que “no es fácil la recomposición de un día para otro cambiar todo en un organismo tan grande, pero son formas que aparentemente larga este gobierno y después piensa como la van a hacer. Acá se trabaja no se hace política”, reiteró.

