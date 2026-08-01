Perú: Tragedia aérea. Mueren 13 personas entre tripulantes y pasajeros turistas

1 agosto, 2026 534

Al menos 13 personas murieron este sábado después de que un avión que trasladaba turistas para sobrevolar las históricas Líneas de Nasca se estrellara en Perú.

El accidente ocurrió poco después del despegue desde el aeropuerto de Pisco, a unos 240 kilómetros al sur de Lima, y generó un amplio operativo de rescate en la zona.

Según confirmó la Policía peruana, la aeronave transportaba a 11 pasajeros y dos tripulantes. El mayor Jorge Andrade informó desde el lugar del siniestro que no habría sobrevivientes debido a la violencia del impacto. Además, precisó que los equipos de emergencia lograron recuperar cuatro cuerpos mientras continuaban las tareas entre los restos de la avioneta.

Investigan qué provocó la caída de la aeronave

Hasta el momento, las autoridades no determinaron qué originó el accidente. La Aeronáutica Civil quedó a cargo de la investigación para establecer las causas de la caída de la aeronave, mientras bomberos y efectivos policiales trabajaban entre los restos, que todavía despedían humo tras el impacto.

El avión había partido desde el aeródromo de Pisco, uno de los principales puntos de salida para los vuelos turísticos que recorren las Líneas de Nasca, uno de los sitios arqueológicos más importantes de Perú y Patrimonio Mundial de la UNESCO.

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