Pesar del Centro de Jubilados y Pensionados de Tres Arroyos

El Centro de Jubilados y Pensionados de Tres Arroyos dio a conocer un comunicado expresando su pesar por el fallecimiento de Roberto Pissani.

“Ante la muerte, todas las palabras son de circunstancia.

Pero a pesar de eventuales lugares comunes, el Centro de Jubilados y Pensionados de Tres Arroyos no puede sino manifestar el profundo impacto producido por la trágica desaparición del señor Roberto Pissani.

Todo fallecimiento imprevisto es lamentable. Mucho más cuando se trata de una persona joven profundamente comprometida con el servicio público.

No nos corresponde hacer consideraciones sobre las destacadas virtudes personales y privadas, expresadas ya desde otros ámbitos.

Debemos puntualizar sí la gran capacidad de trabajo y el compromiso que como funcionario el señor Pissani adoptó en relación con los requerimientos que pudieran formularse desde instituciones como la nuestra.

Claramente sabía interpretar los roles de organizaciones y personas dedicadas a cubrir los requerimientos de determinados sectores de la población. Y lo sabía porque él mismo también participaba en acciones solidarias, incluyendo en las mismas a su familia.

En consecuencia, el Centro de Jubilados y Pensionados no puede menos que expresar su pesar por la infausta situación, rogando por su eterno descanso.

