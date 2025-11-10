Pesca: 2004 anticipadas para el concurso del Secundario Almafuerte

10 noviembre, 2025 0

El próximo domingo se lleva a cabo el concurso de pesca organizado por el Instituto Almafuerte de Copetonas que tiene como premio 200 millones de pesos con tres vehículos: 2 camionetas Ford Ranger y un Fiat Cronos, además de premios en efectivo: 18 millones al segundo clasificado, 10 millones a quien complete el podio, y diversos montos, hasta el décimo clasificado.

Al cierre de las inscripciones anticipadas, la totalidad fue de 2004, dando muestra de una muy importante preferencia de los pescadores a esta 13ª edición, que viene creciendo.

Volver