Pesca: Carlos Bergesio ganó el concurso del Oriente Fútbol Club
Se realizó en Marisol el concurso de pesca 6 horas a la corvina de mayor peso organizado por el Oriente Fútbol Club, que repartió más de 50 millones de pesos en premios, con 532 inscriptos.
El ganador fue Carlos Bergesio de Punta Alta, con u n ejemplar de 2,440 kg; segundo, el tresarroyense Sandro Olivera, con una corvina de 2,200 kg y completó el podio Alfredo Mariezcurrena de Claromecó con una corvina de 1,950 kg.
Clasificación:
1° Carlos Bergesio de Punta Alta – Corvina de 2,440 – ganó $ 20.000.000
2° Sandro Olivera de Tres Arroyos – Corvina de 2.200 – ganó $ 8.000.000
3° Alfredo Mariezcurrena de Claromecó – Corvina de 1 ,950 – ganó $ 3.000.000
4° Andrés de Rosa de Tres Arroyos – Corvina de 1,300 – ganó $ 2.000.000
5° Nahuel Turienzo de Tres Arroyos – Corvina de 1,260 – ganó 1.200.000
6° Alan Salavarria de Mar del Plata – Corvina de 1,250 – ganó $ 1.100.000
7° Gonzalo Racciatti de Coronel Dorrego – Corvina 1,240 – ganó 1.000.000
8° Samuel Delgado de Tandil Corvina – Corvina de 1,240 – ganó $ 900.000
9° Mauro Álvarez de Tres Arroyos – Corvina de 1,220 – ganó $ 800.000
10 Matías Ramírez de Pinamar – Corvina de 1,210 – ganó $ 700.000
11° Carlos Colonna de San Cayetano – Corvina de 1,160 – ganó $ 600.000
12° Jorge Chaer de Mar del Plata – Corvina 1,140 – ganó $ 500.000
13° Diego Brunewald de Bahia Blanca – Corvina de 1,050- ganó $ 400.000
Por sorteo
14° Facundo Salvatierra – Miramar – ganó $ 300.000
15° Fernando Luna – Necochea – ganó $ 200.000
Del 16º al 20º ganaron inscripciones para el concurso de Enero 2026
16° Cesar Rens – Copetonas
17° Oreste González – San Cayetano
18° Matías Alfonso – Mar del Plata
19° José Desimone – Tres Arroyos
20° Gerardo Pérez – Miramar
Damas
1° Cynthia Fiant de Mar de Cobo Corvina de 870 gramos – ganó $ 500.000
2° Cinthia Demetrio – Necochea (sorteo) – ganó $ 300.000
3° Verónica Cuarterola – Tandil (sorteo) – ganó $ 200.000
Socio
1°Carlos Colonna – Corvina 1,160 kg – ganó $ 1.000.000
2°Marcelo Luengo Corvina 920 gramos – ganó $ 600.000
3° Cynthia Fiant de Mar de Cobo Corvina de 870 gramos – ganó $ 400.000
Cadete
1° Irigoyen Pablo Agustín – Reta (sorteo) ganó $ 500.000
2° Simón Churman -González Catán (sorteo)ganó $ 300.000
3°Lezcano Kenai – Azul (sorteo) ganó 200.000
Anticipadas: en lugar de 3 se realizaron 5 sorteos de $ 1.000.000 cada uno.
Ganadores:
Marcelo Luengo – Oriente
Lázaro Zucco – Benito Juárez
Jonatan Baigorria – Oriente
Mauricio Resser – Tandil
Guillermo Cortez – Oriente
Sorteo cada una hora
Sorteo11:00: 500.000 ganador Oscar Jaureguibehere de Tres Arroyos
Sorteo 12:00: 500.000 ganador Daniel Gerber de Olavarría
Sorteo 13:00: 500.000 ganador Cristian Tinol Ambrosio
Sorteo 14:00: 500.000 ganador Lucas Furio de Azul.
Sorteo 15:00: 500.000 ganador Carlos Bergesio de Punta Alta
Ganador inscripción concurso en Reta: Mariano Echeverria de Oriente