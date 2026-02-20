Pesca: Cierran las inscripciones anticipadas para el concurso del Recreativo Echegoyen

20 febrero, 2026 0

El Club Recreativo Echegoyen, finaliza este viernes el periodo de inscripciones anticipadas para la 20º edición de su tradicional concurso pesquero, a realizarse el domingo 1 de marzo, en Claromecó.

Alejandro Andersen presidente de la Subcomisión de pesca en conversación con LU 24 dijo “estamos muy contentos, hemos recibidos muchas llamadas para inscribirse al concurso, recordamos que tienen tiempo hasta las 12 de la noche y participarán en el sorteo de un Toyota Yaris 0Km”.

“Quienes estén en la Localidad pueden acercarse a nuestra sede ubicada en Ruta 73 y calle 22, acceso a Claromecó, el año pasado alcanzamos las 5282 caña y para este año esperamos llegar a dicho número”, aclaró.

“El valor de inscripción: 150 mil la general, 140 mil pesos damas, socios, cadetes y jubilados, participando por una Toyota 4×4 al primero, un Yaris para el segundo clasificado, más de 260 millones de pesos en premio y 20 sorteos de 1 millón de pesos”, recordó.

“Recién este sábado a la tarde tendremos el total de inscriptos anticipados, y LU 24 estará sorteando una entrada anticipada”, mencionó.

“La cancha de pesca será desde, el Arroyito de Reta hasta la bajada en Dunamar y desde el Faro hasta el Pescadero, todo señalizado con bandera, en total son 46 kilómetros de playa para ubicarse”, finalizó.

Volver