Pesca: comenzó el concurso de Independiente de Dorrego en Marisol

28 septiembre, 2025 0

Con la sirena de LU 24, a las 10:00 se pusieron en marcha las seis horas de pesca a la pieza de mayor peso (excluyendo el chucho) que organiza la Subcomisión de Pesca del Club A. Independiente de Coronel Dorrego, en su segunda edición.

Hay premios por un total de 33 millones y medio de pesos: 13 millones al primer clasificado, 6 al segundo y 3 al tercero.

Toda la cobertura, con Armando Ruiz actualizando la ganchera desde la costa dorreguense.

Volver