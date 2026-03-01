Pesca-Echegoyen: Ezequiel Ostiza es el nuevo 1º de la “Variada”. Bianco sigue líder general

1 marzo, 2026 0

A falta de dos horas para que finalice el concurso de Echegoyen, el tresarroyense Pablo Bianco continua siendo el lider de la tabla general con una Corvina de 3.208 KG extraída en La Zaranda.

En lo que respecta a la clasificación de “Variada”, ahora el líder es de Tres Arroyos: Ezequiel Ostiza, quien extrajo un Chucho de 12.380 KG.

Clasificación General:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO CORVINA – KG LOCALIDAD 1 Bianco Pablo 3.208 KG Tres Arroyos 2 Groenenberg Gustavo 2.970 KG Tres Arroyos 3 Carrin Fernando 2.842 KG Tres Arroyos 4 Escudero Pablo 2.754 KG Santa Teresita 5 Lopez de Ipiña Facundo 2.456 KG Tres Arroyos 6 Schwerdt Laura 2.448 KG Bahia Blanca 7 Arellano Carlos 2.334 KG Tandil 8 Iriart Luciano 2.398 KG Claromecó 9 Coñocar Ariel 2.332 KG Mar del Plata 10 Dambrosio Rafael 2.314 KG Necochea 11 Jose Di Rocco 2.294 KG Tres Arroyos 12 Grivetto Eugenio 2.276 KG Marisol 13 Valenzuela Jonathan A. 2.222 KG Loberia 14 Buus Manuel 2.064 KG Tres Arroyos 15 Oliva Emanuel 2.052 KG Tres Arroyos 16 Campos Leandro 2.034 KG Tres Arroyos 17 Alcaraz Miguel 2.016 KG Bahia Blanca 18 Solans Alexis 1.982 KG Tres Arroyos 19 Guerrero Norma 1.944 KG Monte Grande 20 Haublein Geraldine 1.912 KG Tres Arroyos 21 Saucedo Jorge 1.898 KG Villa Gesell 22 Chedrese Santiago 1.790 KG S.F.Bellocq 23 Elgart Gaston 1.766 KG Tres Arroyos 24 Garcia Marco 1.736 KG Carhue 25 Cepeda Valentino 1.730 KG Tres Arroyos 26 Kjoldehe Cristian 1.714 KG San Cayetano 27 Buron Federico 1.676 KG Quequen 28 Prietella Facundo 1.676 KG Punta Alta 29 Garrido Adrian 1.664 KG Balcarce 30 Rodriguez Marcelo 1.634 KG Monte Hermoso 31 Merkel Tomas 1.626 KG Coronel Suarez 32 Ramos David 1.612 KG Tres Arroyos 33 Minici Francisco 1.592 KG Tres Arroyos 34 Goycoechea Sergio 1.530 KG Orense 35 Fuentes Jonatan 1.512 KG Quequen 36 Alemany Jorge 1.502 KG Pedro Luro 37 Baños Julian 1.498 KG Necochea 38 Llanos Perez Leonel 1.490 KG Orense 39 Pigueiras Diego 1.472 KG Tres Arroyos 40 Amber Juan 1.428 KG Mar del Plata

Clasificación “Variada”:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD 1 Ostiza Ezequiel Chucho– 12.380 KG Tres Arroyos 2 Jose Martin Chucho – 8.210 KG San Cayetano 3 Morales Diego Chucho – 7.530 KG Santa Teresita

Clasificación al Mejor Socio:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD 1 Grivetto Eugenio Corvina 2.276 KG Marisol 2 Valenzuela Jonathan A. Corvina 2.222 KG Loberia 3 Chedrese Santiago Corvina 1.790 KG S.F.Bellocq

Clasificación a Mejor Dama:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD 1 Schwerdt Laura Corvina 2.448 KG Bahia Blanca 2 Guerrero Norma Corvina 1.944 KG Monte Grande 3 Haublein Geraldine Corvina 1.912 KG Tres Arroyos

Clasificación a Mejor Cadete:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD 1 Cepeda Valentino Corvina 1.730 KG S.F.Bellocq

