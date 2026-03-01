Pesca-Echegoyen: Ezequiel Ostiza es el nuevo 1º de la “Variada”. Bianco sigue líder general

1 marzo, 2026

A falta de dos horas para que finalice el concurso de Echegoyen, el tresarroyense Pablo Bianco continua siendo el lider de la tabla general con una Corvina de 3.208 KG extraída en La Zaranda.

En lo que respecta a la clasificación de “Variada”, ahora el líder es de Tres Arroyos: Ezequiel Ostiza, quien extrajo un Chucho de 12.380 KG.

Clasificación General:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO CORVINA – KG LOCALIDAD
1 Bianco Pablo 3.208 KG Tres Arroyos
2 Groenenberg Gustavo 2.970 KG Tres Arroyos
3 Carrin Fernando 2.842 KG Tres Arroyos
4 Escudero Pablo 2.754 KG Santa Teresita
5 Lopez de Ipiña Facundo 2.456 KG Tres Arroyos
6 Schwerdt Laura 2.448 KG Bahia Blanca
7 Arellano Carlos 2.334 KG Tandil
8 Iriart Luciano 2.398 KG Claromecó
9 Coñocar Ariel 2.332 KG Mar del Plata
10 Dambrosio Rafael 2.314 KG Necochea
11 Jose Di Rocco 2.294 KG Tres Arroyos
12 Grivetto Eugenio 2.276 KG Marisol
13 Valenzuela Jonathan A. 2.222 KG Loberia
14 Buus Manuel 2.064 KG Tres Arroyos
15 Oliva Emanuel 2.052 KG Tres Arroyos
16 Campos Leandro 2.034 KG Tres Arroyos
17 Alcaraz Miguel 2.016 KG Bahia Blanca
18 Solans Alexis 1.982 KG Tres Arroyos
19 Guerrero Norma 1.944 KG Monte Grande
20 Haublein Geraldine 1.912 KG Tres Arroyos
21 Saucedo Jorge 1.898 KG Villa Gesell
22 Chedrese Santiago 1.790 KG S.F.Bellocq
23 Elgart Gaston 1.766 KG Tres Arroyos
24 Garcia Marco 1.736 KG Carhue
25 Cepeda Valentino 1.730 KG Tres Arroyos
26 Kjoldehe Cristian 1.714 KG San Cayetano
27 Buron Federico 1.676 KG Quequen
28 Prietella Facundo 1.676 KG Punta Alta
29 Garrido Adrian 1.664 KG Balcarce
30 Rodriguez Marcelo 1.634 KG Monte Hermoso
31 Merkel Tomas 1.626 KG Coronel Suarez
32 Ramos David 1.612 KG Tres Arroyos
33 Minici Francisco 1.592 KG Tres Arroyos
34 Goycoechea Sergio 1.530 KG Orense
35 Fuentes Jonatan 1.512 KG Quequen
36 Alemany Jorge 1.502 KG Pedro Luro
37 Baños Julian 1.498 KG Necochea
38 Llanos Perez Leonel 1.490 KG Orense
39 Pigueiras Diego 1.472 KG Tres Arroyos
40 Amber Juan 1.428 KG Mar del Plata

 

Clasificación “Variada”:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD
1 Ostiza Ezequiel Chucho– 12.380 KG Tres Arroyos
2 Jose Martin Chucho – 8.210 KG San Cayetano
3 Morales Diego Chucho – 7.530 KG Santa Teresita

 

Clasificación al Mejor Socio:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD
1 Grivetto Eugenio Corvina 2.276 KG Marisol
2 Valenzuela Jonathan A. Corvina 2.222 KG Loberia
3 Chedrese Santiago Corvina 1.790 KG S.F.Bellocq

 

Clasificación a Mejor Dama:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD
1 Schwerdt Laura Corvina 2.448 KG Bahia Blanca
2 Guerrero Norma Corvina 1.944 KG Monte Grande
3 Haublein Geraldine Corvina 1.912 KG Tres Arroyos

 

Clasificación a Mejor Cadete:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD
1 Cepeda Valentino Corvina 1.730 KG S.F.Bellocq