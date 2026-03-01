Pesca-Echegoyen: Miguel Alcaraz, de Bahia Blanca, lidera la general y Raúl Frega la “Variada”

A dos horas de comenzado el concurso de Echegoyen, el bahiense Miguel Alcaraz lidera la tabla general con una Corvina de 2.016 KG.

Con unas buenas condiciones climáticas, ya llevan extraídas 10 piezas y la tabla general de los principales 40 puestos comienza a llenarse.

En lo que respecta a la clasificación de “Variada”, lidera Raúl Frega, de Miramar, con un Chucho de 3.670 KG.

Clasificación General:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO CORVINA – KG LOCALIDAD 1 Alcaraz Miguel 2.016 KG Bahia Blanca 2 Roldan Braian 1.360 KG Punta Alta 3 Machado Rodrigo 1.336 KG S.F.Bellocq 4 Balbuena Rogelio 1.266 KG Monte Hermoso 5 Contreras Guillermo 1.242 KG San Cayetano 6 Carmona Gustavo 1.230 KG Claromecó 7 Allende Raul 1.226 KG La Dulce 8 Arenas Agustin 1.108 KG Tres Arroyos 9 Outeriño Michel 1.084 KG Indio Rico 10 Palacio Juan 1.074 KG Tandil 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Clasificación “Variada”:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD 1 Frega Raul Chucho – 3.670 KG Miramar 2 3

