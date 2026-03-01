Pesca-Echegoyen: Pablo Bianco de Tres Arroyos es el nuevo líder general y Jose Martin en la “Variada”

1 marzo, 2026

A tres horas de comenzado el concurso de Echegoyen, el tresarroyense Pablo Bianco es el nuevo líder de la tabla general con una Corvina de 3.208 KG extraída en La Zaranda.

Con unas buenas condiciones climáticas, ya llevan extraídas el total de piezas que clasifican por los 40 premios de la tabla general.

En lo que respecta a la clasificación de “Variada”, lidera Jose Martin, de San Cayetano, con un Chucho de 8.210 KG.

Clasificación General:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO CORVINA – KG LOCALIDAD
1 Bianco Pablo 3.208 KG Tres Arroyos
2 Escudero Pablo 2.754 KG Santa Teresita
3 Lopez de Ipiña Facundo 2.456 KG Tres Arroyos
4 Schwerdt Laura 2.448 KG Bahia Blanca
5 Iriart Luciano 2.398 KG Claromecó
6 Buus Manuel 2.064 KG Tres Arroyos
7 Campos Leandro 2.034 KG Tres Arroyos
8 Alcaraz Miguel 2.016 KG Bahia Blanca
9 Solans Alexis 1.982 KG Tres Arroyos
10 Saucedo Jorge 1.898 KG Villa Gesell
11 Chedrese Santiago 1.790 KG S.F.Bellocq
12 Cepeda Valentino 1.730 KG Tres Arroyos
13 Buron Federico 1.676 KG Quequen
14 Prietella Facundo 1.676 KG Punta Alta
15 Garrido Adrian 1.664 KG Balcarce
16 Rodriguez Marcelo 1.634 KG Monte Hermoso
17 Merkel Tomas 1.626 KG Coronel Suarez
18 Ramos David 1.612 KG Tres Arroyos
19 Minici Francisco 1.592 KG Tres Arroyos
20 Goycoechea Sergio 1.530 KG Orense
21 Baños Julian 1.498 KG Necochea
22 Pigueiras Diego 1.472 KG Tres Arroyos
23 Salomon Nestor 1.378 KG Tandil
24 Roldan Braian 1.360 KG Punta Alta
25 Machado Rodrigo 1.336 KG S.F.Bellocq
26 Gallinger Juan Manuel 1.334 KG Pigue
27 Gonzalez Ivan 1.308 KG Lin Calel
28 Balbuena Rogelio 1.266 KG Monte Hermoso
29 Isasa Gustavo 1.242 KG Orense
30 Contreras Guillermo 1.242 KG San Cayetano
31 Carmona Gustavo 1.230 KG Claromecó
32 Fernandez Juan Martin 1.224 KG Tres Arroyos
33 Mateucci Anibal 1.200 KG C. Dorrego
34 Sandoval Roman 1.186 KG Bahia Blanca
35 Rodriguez Austin 1.182 KG S.F.Bellocq
36 Pablo Elias 1.146 KG Necochea
37 Allende Raul 1.226 KG La Dulce
38 Figueroa Federico 1.116 KG La Dulce
39 Arenas Agustin 1.108 KG Tres Arroyos
40 Garay Alejandro 1.108 KG Tres Arroyos

Clasificación “Variada”:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD
1 Jose Martin Chucho – 8.210 KG San Cayetano
2 Morales Diego Chucho – 7.530 KG Santa Teresita
3 Frega Raul Chuchu – 3.670 KG Miramar

 

Clasificación al Mejor Socio:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD
1 Chedrese Santiago Corvina 1.790 KG S.F.Bellocq
2 Cepeda Valentino Corvina 1.730 KG S.F.Bellocq
3

 

Clasificación a Mejor Dama:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD
1 Schwerdt Laura Corvina 2.448 KG Bahia Blanca
2
3

 

Clasificación a Mejor Cadete:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD
1 Cepeda Valentino Corvina 1.730 KG S.F.Bellocq