Pesca-Echegoyen: Pablo Bianco de Tres Arroyos es el nuevo líder general y Jose Martin en la “Variada”

1 marzo, 2026

A tres horas de comenzado el concurso de Echegoyen, el tresarroyense Pablo Bianco es el nuevo líder de la tabla general con una Corvina de 3.208 KG extraída en La Zaranda.

Con unas buenas condiciones climáticas, ya llevan extraídas el total de piezas que clasifican por los 40 premios de la tabla general.

En lo que respecta a la clasificación de “Variada”, lidera Jose Martin, de San Cayetano, con un Chucho de 8.210 KG.

Clasificación General:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO CORVINA – KG LOCALIDAD 1 Bianco Pablo 3.208 KG Tres Arroyos 2 Escudero Pablo 2.754 KG Santa Teresita 3 Lopez de Ipiña Facundo 2.456 KG Tres Arroyos 4 Schwerdt Laura 2.448 KG Bahia Blanca 5 Iriart Luciano 2.398 KG Claromecó 6 Buus Manuel 2.064 KG Tres Arroyos 7 Campos Leandro 2.034 KG Tres Arroyos 8 Alcaraz Miguel 2.016 KG Bahia Blanca 9 Solans Alexis 1.982 KG Tres Arroyos 10 Saucedo Jorge 1.898 KG Villa Gesell 11 Chedrese Santiago 1.790 KG S.F.Bellocq 12 Cepeda Valentino 1.730 KG Tres Arroyos 13 Buron Federico 1.676 KG Quequen 14 Prietella Facundo 1.676 KG Punta Alta 15 Garrido Adrian 1.664 KG Balcarce 16 Rodriguez Marcelo 1.634 KG Monte Hermoso 17 Merkel Tomas 1.626 KG Coronel Suarez 18 Ramos David 1.612 KG Tres Arroyos 19 Minici Francisco 1.592 KG Tres Arroyos 20 Goycoechea Sergio 1.530 KG Orense 21 Baños Julian 1.498 KG Necochea 22 Pigueiras Diego 1.472 KG Tres Arroyos 23 Salomon Nestor 1.378 KG Tandil 24 Roldan Braian 1.360 KG Punta Alta 25 Machado Rodrigo 1.336 KG S.F.Bellocq 26 Gallinger Juan Manuel 1.334 KG Pigue 27 Gonzalez Ivan 1.308 KG Lin Calel 28 Balbuena Rogelio 1.266 KG Monte Hermoso 29 Isasa Gustavo 1.242 KG Orense 30 Contreras Guillermo 1.242 KG San Cayetano 31 Carmona Gustavo 1.230 KG Claromecó 32 Fernandez Juan Martin 1.224 KG Tres Arroyos 33 Mateucci Anibal 1.200 KG C. Dorrego 34 Sandoval Roman 1.186 KG Bahia Blanca 35 Rodriguez Austin 1.182 KG S.F.Bellocq 36 Pablo Elias 1.146 KG Necochea 37 Allende Raul 1.226 KG La Dulce 38 Figueroa Federico 1.116 KG La Dulce 39 Arenas Agustin 1.108 KG Tres Arroyos 40 Garay Alejandro 1.108 KG Tres Arroyos

Clasificación “Variada”:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD 1 Jose Martin Chucho – 8.210 KG San Cayetano 2 Morales Diego Chucho – 7.530 KG Santa Teresita 3 Frega Raul Chuchu – 3.670 KG Miramar

Clasificación al Mejor Socio:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD 1 Chedrese Santiago Corvina 1.790 KG S.F.Bellocq 2 Cepeda Valentino Corvina 1.730 KG S.F.Bellocq 3

Clasificación a Mejor Dama:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD 1 Schwerdt Laura Corvina 2.448 KG Bahia Blanca 2 3

Clasificación a Mejor Cadete:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO PIEZA – KG LOCALIDAD 1 Cepeda Valentino Corvina 1.730 KG S.F.Bellocq

