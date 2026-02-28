Pesca: El Club Recreativo Echegoyen palpita su 20º edición

Está todo dispuesto para llevar a cabo la 20º edición del concurso del Club Recreativo Echegoyen, Alejandro Andersen, presidente de la Subcomisión de pesca dijo “estamos muy contentos, abrimos nuestra sede a las 8 y no paró el movimiento de pescadores”.

“Muchos se acercaron a inscribirse, otros a retirar sus entradas, la mayoría contó que se quedarán acampando en la playa. Fue una locura la cantidad de inscriptos anticipados alcanzamos los 5.045 y nos dejó muy contentos”.

“Para nosotros es muy difícil entender el crecimiento que tuvimos en este tiempo, cuando arrancas de abajo no imaginas que esto suceda, el Club trabaja todo el año con el propósito de realizar un gran concurso”.

“Ante la cantidad de inscriptos nos vimos obligados a agrandar la cancha de pesca para el lado de Reta y también en Orense, con la idea de que todos estén cómodos”.

“La Subcomisión de Reyes Magos de la institución hará la 3º edición de la Polla, con un valor de 3 mil pesos y quien acierte la cantidad de inscriptos ganará 600 mil pesos, habrá tiempo para participar desde este sábado a las 14 hasta el domingo, cuando cierren las inscripciones, y quienes deseen participar pueden contactarse a los celulares 2983 – 578352 o 2983 – 559702”, finalizó.

