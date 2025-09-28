Pesca: el pampeano Elian Barth ganó el concurso de Independiente

28 septiembre, 2025 1.532

Con un pez guitarra de 6 kilos 210 gramos, Elian Barth, de Alpachiri, provincia de La Pampa, se impuso en la segunda edición del concurso de pesca del Club Independiente de Coronel Dorrego realizado este domingo en Marisol.

Barth compartió el podio con Guillermo Ferrario de Pigüé, y Juan Patric Clergue, de la misma localidad.

La clasificación general fue la siguiente:

1º Elian Barth de Alpachiri – Guitarra 6,210 kg. – ganó $ 13.000.000

2º Guillermo Ferraro de Pigue – Pez Gallo 3,120 kg. – ganó $ 6.000.000

3º Juan Patric Clergue de Pigue – Pez Gallo 3,050 kg. – ganó $ 3.000.000

4º Alexis Degranje de Copetonas – Lenguado 2,915 kg. ganó $ 1.500.000

Del 5º al 10º clasificado ganaron $ 1.000.000

5º Carlos Bergecio de Punta Alta – Banderita 2,900 kg.

6º Luis Rodríguez de Tres Arroyos – Pez Gallo 2,685 kg.

7º Nicola Dios Campoy de Viedma – Pez Gallo 2,495 kg.

8º Gabriel Erviti de Tres Arroyos – Pez Gallo 2,455 kg.

9º Marcelo Turienzo de Tres Arroyos – Vieja De Mar 2,400 kg.

10º Dante Hidalgo de Lobería – Banderita 2,370 kg.

Del 11º al 20º ganaron $ 250.000

11º Lucio Juan Pinilla de Tres Arroyos – Banderita 2,355 kg.

12º Andrés Clergue de Pigue – Pez Gallo 2,350 kg.

13º Carlos Clergue de Pigue – Pez Gallo 2,330 kg.

14º Gastón Zucco de Tres Arroyos – Vieja De Mar 2,325 kg.

15º Mario Daniel Rey de Indio Rico – Banderita 2,280 kg.

16º Mirian Cruz de Indio Rico – Pez Raya 2,250 kg Dama Mejor Clasificada

17º Lautaro Díaz de Monte Hermoso – Pez Raya 2,245 kg.

18º Hernán Curruinca de Tres Arroyos – Pez Gallo 2,240 kg.

19º Alexis Campisi de Tres Arroyos – Bagre 2,195 kg.

20º Marcelo Deis de Necochea – Pez Raya 2,185 kg.

Dama Mejor Clasificada: Miriam Cruz de Indio Rico – Raya 2,250 kg.

Cadete Mejor Clasificado: Thiago Oliva de Tres Arroyos – Pez Gallo 2,005 kg.

Socio Mejor Clasificado: Fernando Cinalli de Coronel Dorrego- Pez Gallo 2,170 kg.

Todos ganaron $ 500.000

