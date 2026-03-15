Pesca – El Quequen: el chavense, Lucas Alvarez, nuevo lider en la general
Las piezas aparecen en esta 10° edición del concurso pesquero organizado por el Club El Quequén de Oriente y así están las clasificaciones tras la llegada de los controles.
Clasificación General:
|PUESTO
|APELLIDO – NOMBRE
|CORVINA – KG
|LOCALIDAD
|1
|Lucas Alvarez
|2.824 KG
|A.G.Chaves
|2
|Tenaglia Gustavo
|2.720 KG
|S.F.Bellocq
|3
|Valsamo Ariel
|2.578 KG
|Copetonas
|4
|Moyano Nestor
|2.558 KG
|Guisasola
|5
|Dario Marchane
|2.508 KG
|Dorrego
|6
|Carlos Andino
|2.452 KG
|S.F.Bellocq
|7
|Bramajo Agustin
|2.234 KG
|Quequen
|8
|Omar Enrique
|2.322 KG
|Necochea
|9
|Juan Hamber
|2.228 KG
|Mar del Plata
|10
|Alejo Cousiño
|2.216 KG
|Oriente
|11
|Santiago Iriarte
|2.180 KG
|Tres Arroyos
|12
|Castillo Alexis
|2.152 KG
|Oriente
|13
|Pablo Lupo
|2.032 KG
|Balcarce
|14
|Altuna Diego
|2.028 KG
|Tres Arroyos
|15
|Guillermo Ciappina
|2.018 KG
|Junin
|16
|Pablo Fernandez
|2.012 KG
|Tres Arroyos
|17
|Figueroa Braian
|1.998 KG
|18
|Kohl Ariel
|1.698 KG
|Monte Hermoso
|19
|Angelozzi Gustavo
|1.958 KG
|Huangelen
|20
|Miranda Paulo
|1.952 KG
|Tres Arroyos
Clasificación “Variada”:
|PUESTO
|APELLIDO – NOMBRE
|PIEZA – KG
|LOCALIDAD
|1
|Gaston Zucco
|Chucho – 21.960 KG
|Claromecó
|2
|Anaya Ignacio
|Chucho – 17.690 KG
|A.G.Chaves
|3
|Eduardo Touriñan
|Chucho – 8.590 KG
|Oriente