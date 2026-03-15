Pesca – El Quequen: el chavense, Lucas Alvarez, nuevo lider en la general

15 marzo, 2026

Pesca – El Quequen: el chavense, Lucas Alvarez, nuevo lider en la general

Las piezas aparecen en esta 10° edición del concurso pesquero organizado por el Club El Quequén de Oriente y así están las clasificaciones tras la llegada de los controles.

Clasificación General:

PUESTO APELLIDO – NOMBRE CORVINA – KG LOCALIDAD
1 Lucas Alvarez 2.824 KG A.G.Chaves
2 Tenaglia Gustavo 2.720 KG S.F.Bellocq
3 Valsamo Ariel 2.578 KG Copetonas
4 Moyano Nestor 2.558 KG Guisasola
5 Dario Marchane 2.508 KG Dorrego
6 Carlos Andino 2.452 KG S.F.Bellocq
7 Bramajo Agustin 2.234 KG Quequen
8 Omar Enrique 2.322 KG Necochea
9 Juan Hamber 2.228 KG Mar del Plata
10 Alejo Cousiño 2.216 KG Oriente
11 Santiago Iriarte 2.180 KG Tres Arroyos
12 Castillo Alexis 2.152 KG Oriente
13 Pablo Lupo 2.032 KG Balcarce
14 Altuna Diego 2.028 KG Tres Arroyos
15 Guillermo Ciappina 2.018 KG Junin
16 Pablo Fernandez 2.012 KG Tres Arroyos
17 Figueroa Braian 1.998 KG
18 Kohl Ariel 1.698 KG Monte Hermoso
19 Angelozzi Gustavo 1.958 KG Huangelen
20 Miranda Paulo 1.952 KG Tres Arroyos

 

Clasificación “Variada”:

PUESTO APELLIDO – NOMBRE PIEZA – KG LOCALIDAD
1 Gaston Zucco Chucho – 21.960 KG Claromecó
2 Anaya Ignacio Chucho – 17.690 KG A.G.Chaves
3 Eduardo Touriñan Chucho – 8.590 KG Oriente