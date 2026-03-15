Pesca – El Quequén: Gustavo Tenaglia lidera la general y Gaston Zucco la “Variada”

15 marzo, 2026 1.352

Las piezas aparecen en esta 10° edición del concurso pesquero organizado por el Club El Quequén de Oriente y así están las clasificaciones tras la llegada de los controles.

Clasificación General:

PUESTO APELLIDO – NOMBRE CORVINA – KG LOCALIDAD 1 Tenaglia Gustavo 2.720 KG S.F.Bellocq 2 Valsamo Ariel 2.578 KG Copetonas 3 Carlos Andino 2.452 KG S.F.Bellocq 4 Juan Hamber 2.228 KG Mar del Plata 5 Alejo Cousiño 2.216 KG Oriente 6 Santiago Iriarte 2.180 KG Tres Arroyos 7 Castillo Alexis 2.152 KG Oriente 8 Altuna Diego 2.028 KG Tres Arroyos 9 Guillermo Ciappina 2.018 KG Junin 10 Pablo Fernandez 2.012 KG Tres Arroyos 11 Hugo Vidal 1.950 KG Tres Arroyos 12 Cristian Fernandez 1.938 KG Loberia 13 Mauro Pocequi 1.938 KG A.G.Chaves 14 Arturo Prado 1.860 KG Claromecó 15 Nestor Iglesias 1.794 KG Copetonas 16 Rodolfo Valenzuela 1.722 KG Punta Alta 17 Santiago Valsamo 1.680 KG Copetonas 18 Angel Simon 1.652 KG Dorrego 19 Roberto Castillo 1.630 KG Copetonas 20 Ceballos Horacio 1.596 KG Mar del Plata

Clasificación “Variada”:

PUESTO APELLIDO – NOMBRE PIEZA – KG LOCALIDAD 1 Gaston Zucco Chucho – 21.960 KG Claromecó 2 Anaya Ignacio Chucho – 17.690 KG A.G.Chaves 3 Carlos Luna Chucho – 6.370 KG Roque Perez

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