Pesca – El Quequén: Gustavo Tenaglia lidera la general y Gaston Zucco la “Variada”
Las piezas aparecen en esta 10° edición del concurso pesquero organizado por el Club El Quequén de Oriente y así están las clasificaciones tras la llegada de los controles.
Clasificación General:
|PUESTO
|APELLIDO – NOMBRE
|CORVINA – KG
|LOCALIDAD
|1
|Tenaglia Gustavo
|2.720 KG
|S.F.Bellocq
|2
|Valsamo Ariel
|2.578 KG
|Copetonas
|3
|Carlos Andino
|2.452 KG
|S.F.Bellocq
|4
|Juan Hamber
|2.228 KG
|Mar del Plata
|5
|Alejo Cousiño
|2.216 KG
|Oriente
|6
|Santiago Iriarte
|2.180 KG
|Tres Arroyos
|7
|Castillo Alexis
|2.152 KG
|Oriente
|8
|Altuna Diego
|2.028 KG
|Tres Arroyos
|9
|Guillermo Ciappina
|2.018 KG
|Junin
|10
|Pablo Fernandez
|2.012 KG
|Tres Arroyos
|11
|Hugo Vidal
|1.950 KG
|Tres Arroyos
|12
|Cristian Fernandez
|1.938 KG
|Loberia
|13
|Mauro Pocequi
|1.938 KG
|A.G.Chaves
|14
|Arturo Prado
|1.860 KG
|Claromecó
|15
|Nestor Iglesias
|1.794 KG
|Copetonas
|16
|Rodolfo Valenzuela
|1.722 KG
|Punta Alta
|17
|Santiago Valsamo
|1.680 KG
|Copetonas
|18
|Angel Simon
|1.652 KG
|Dorrego
|19
|Roberto Castillo
|1.630 KG
|Copetonas
|20
|Ceballos Horacio
|1.596 KG
|Mar del Plata
Clasificación “Variada”:
|PUESTO
|APELLIDO – NOMBRE
|PIEZA – KG
|LOCALIDAD
|1
|Gaston Zucco
|Chucho – 21.960 KG
|Claromecó
|2
|Anaya Ignacio
|Chucho – 17.690 KG
|A.G.Chaves
|3
|Carlos Luna
|Chucho – 6.370 KG
|Roque Perez