Pesca en Claromecó: Lucas Mulder también tiene nueva lancha y espera estrenarla pronto

2 julio, 2021 Leido: 532

El pescador Lucas Mulder, que representa a la tercera generación de miembros de su familia dedicados a la pesca artesanal, también armó su nueva lancha en el Astillero Benavídez, en Tigre, como su colega Patricio Kuhlmann. Fue tiempo después de decidir dejar los barcos de altura en los que trabajaba como pescador, para pasar más tiempo en su Claromecó natal con su familia. “Mi abuelo pescó toda la vida, después siguió mi papá, y después de probar con otras cosas, mi hermano y yo decidimos dedicarnos también a esto. Mientras pescaba en los barcos grandes, participando de la campaña del calamar –la última vez fui por 40 días y me terminé quedando 4 meses y medio- tenía acá en Claromecó un bote de 8 metros que me permitía pescar a línea y despuntar el vicio. Cuando el año pasado decidí quedarme por el momento acá, porque mis hijos son chicos y el tiempo pasa muy rápido arriba de los barcos, hice la campaña del mero con el bote pero me di cuenta que necesitaba comprar una lancha”, comentó.

“Esta lancha, que tiene 9.80 de eslora y para la que ya tenía la motorización, me va a permitir más comodidad y capacidad de carga. Llegó el martes y no veo la hora de estrenarla, pero probablemente me lleve todo julio terminar de armarla”, comentó.

Volver