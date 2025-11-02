Pesca: Fabián Weigand de Miramar punteaba hasta las 13:00
Con más de 650 inscripciones se desarrolla el concurso pesquero a la corvina de mayor peso, del Club de Pesca Tres Arroyos.
La ganchera
1 – Fabián Weigand – Miramar – 2, 350 kg.
2 – Carim Ferez – Bellocq – 2,260 kg.
3 – Juan Merlo – Oriente – 2,180 kg.
4 – Sergio Duhau – Tres Arroyos – 2,170 kg.
5 – Juan Clerque – Pigüé – 2, 140 kg.
6 – Alin Castillo – Copetonas – 2,020 kg.
7 – Aldo Ricci – Tres Arroyos – 1,980 kg.
8 – Mariano Iparraguirre – San Cayetano – 1,870 kg.
9- Gonzalo Molina – Copetonas – 1,840 kg.
10- Gustavo Barrionuevo – Cascallares – 1,660 kg.
11 – Leonardo Villagrán – Punta Alta – 1,650 kg.
12 – Diego Schwab – Coronel Suárez – 1, 630 kg.
13 – Nicolás Villagrán – Punta Alta – 1, 430 kg.
14 – José Montero – Tres Arroyos – 1,410 kg.
15 – Fernando Andino – General Cerri – 1,390 kg.
Ante la pleamar, el mar “se llenó” por lo que es intensa la llegada de controles con ejemplares que puedan modificar esta clasificación.
