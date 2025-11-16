Facundo Lopez de Ipiña sigue liderando el concurso del Instituto Almafuerte a minutos del cierre
Concurso pesquero Instituto Almafuerte, a las 15:43 damos a conocer una nueva clasificación donde Facundo Lopez de Ipiña sigue liderando el concurso a falta de 27 minutos para su finalización.
1º Facundo Lopez de Piña – Tres Arroyos – Corvina 2,732
2º Alfredo Marriescurena – Claromecó – Corvina 2,475
3º Sergio Miner – Bahía Blanca – Corvina 2,160
4º Carlos Eisele – Necochea – Corvina 1,698
5º Leonardo Franco – Loberia – Corvina 1,538
6º Bladimir Krieger – Viedma – Corvina 1,428
7º Gustavo Alberca – Indio Rico – Corvina 1,298
8º Fernando Ancho – Tres Arroyos – Corvina 1,260
9º David Garay – Monte Hermoso – Corvina 1,232
10º Alejandro Coronel – Adolfo González Chaves – Corvina 1,184
11º Kevin Ginel – Necochea – Corvina 1,144
12º Rico Williams – San Cayetano – Corvina 1,128
13º Matías Vidal – Balcarce – Corvina 1,116
14º Gerardo Pavón – Coronel Dorrego – Corvina 1,044
15º Emilio Alfonso – Mar Del Plata – Corvina 1,040
16º Francisco Caputo – Necochea – Corvina 1,036
17º Ramiro Alvarez – Tres Arroyos – Corvina 1,032
18º Federico Jacobsen – San Vicente – Corvina 1,004
Variada de Mayor Peso:
1º Juan Ignacio Cao – Tres Arroyos – Chucho 6,800
2º Marcelo Bretti – Cabildo – Bagre 2,340
3º Luis Rubiani – San Cayetano – Bagre 2,192