Facundo Lopez de Ipiña sigue liderando el concurso del Instituto Almafuerte a minutos del cierre

16 noviembre, 2025

Concurso pesquero Instituto Almafuerte, a las 15:43 damos a conocer una nueva clasificación donde Facundo Lopez de Ipiña sigue liderando el concurso a falta de 27 minutos para su finalización.

1º Facundo Lopez de Piña – Tres Arroyos – Corvina 2,732

2º Alfredo Marriescurena – Claromecó – Corvina 2,475

3º Sergio Miner – Bahía Blanca – Corvina 2,160

4º Carlos Eisele – Necochea – Corvina 1,698

5º Leonardo Franco – Loberia – Corvina 1,538

6º Bladimir Krieger – Viedma – Corvina 1,428

7º Gustavo Alberca – Indio Rico – Corvina 1,298

8º Fernando Ancho – Tres Arroyos – Corvina 1,260

9º David Garay – Monte Hermoso – Corvina 1,232

10º Alejandro Coronel – Adolfo González Chaves – Corvina 1,184

11º Kevin Ginel – Necochea – Corvina 1,144

12º Rico Williams – San Cayetano – Corvina 1,128

13º Matías Vidal – Balcarce – Corvina 1,116

14º Gerardo Pavón – Coronel Dorrego – Corvina 1,044

15º Emilio Alfonso – Mar Del Plata – Corvina 1,040

16º Francisco Caputo – Necochea – Corvina 1,036

17º Ramiro Alvarez – Tres Arroyos – Corvina 1,032

18º Federico Jacobsen – San Vicente – Corvina 1,004

Variada de Mayor Peso:
1º Juan Ignacio Cao – Tres Arroyos – Chucho 6,800
2º Marcelo Bretti – Cabildo – Bagre 2,340
3º Luis Rubiani – San Cayetano – Bagre 2,192

