Pesca: “La Rubia es la frutilla del postre de la temporada”, dijo Gargaglione (audio)

15 febrero, 2026 82

Este domingo, durante el exitoso desarrollo del concurso de pesca “La Rubia” de San Cayetano, su intendente, Miguel Ángel Gargaglione dialogó con LU 24.

“Este concurso es la frutilla del postre de un buen verano para la villa balnearia”, dijo, para reconocer y felicitar luego “al presidente e integrantes del club por la organización, la prolijidad y el éxito”.

En relación al crecimiento del balneario, el jefe comunal expresó que “de manera privada se va edificando. Desde el municipio tenemos Aguas del Pinar, dimos ese salto, estaba cada vez más concurrido. En la bajada de la ruta te preguntan: ‘¿vamos bien para Aguas del Pinar?’ Sin desmerecer la costa, es un muy buen lugar, con mucho reparo. Ha sido un acierto.”

Detalló después intenciones de ampliar el complejo de Aguas del Pinar “nos está quedando chico, vienen mucho. El anterior domingo superamos las mil personas”, celebró.

Con respecto a otros proyectos, Gargaglione destacó dos necesidades: “por un lado un tanque de agua nuevo, más grande, de hormigón, todo como debe ser; por otro, un enquinchado para manejar los médanos, a partir de un estudio del CONICET”. Aunque dejó en claro que “se necesita dinero para las obras y, en estas épocas difíciles, se trata más que nada de sostener lo que tenemos”.

Para finalizar, el intendente se refirió a su estado de salud luego de atravesar un final de 2025 complejo: “fueron más de cuatro meses de licencia, pero con buenos resultados. Ahora hay que cuidarse: eso no significa dejar de trabajar, sino hacerle caso a los médicos”, concluyó.

