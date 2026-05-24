Pesca: Película sobre preservación del Pez Guitarra menciona a Cazadores y Echegoyen

24 mayo, 2026 0

El próximo 4 de junio, el Teatro del Globo de CABA será el escenario del estreno oficial en la Ciudad de Buenos Aires de Pescadores & Guitarras, un documental dirigido por Mariano Fernández y producido por Jumara Films que ya logró lo que parecía imposible: cambiar las reglas del juego de la pesca deportiva en Argentina.

La película sigue los pasos de dos biólogos marinos que se sumergen en el universo de la pesca recreativa y artesanal bonaerense para proteger a la Guitarra Grande (también llamada melgacho o pez violín). Lo curioso es el tono, es que el relato combina ciencia, saber local y un recurso inesperado para hablar de conservación, la comedia.

El inesperado final lo lograron al enterarse que sacarían de la competencia a esa especie, al notar que las capturas eran de todas hembras preñadas, y citan en un informe que publica Infocielo.com que “el primer club, de los tres que tomaron la determinación de dejar al Pez Violín fuera de concurso, fue el Club Cazadores en el desarrollo de Las 24 horas de la Corvina Negra, sumándose luego el Torneo de Pesca de Villa Gesell y las 6 horas de pesca de Recreativo Echegoyen”.

“Lejos de demonizar a los aficionados, Pescadores & Guitarras propone una alianza”, dice Infocielo, que luego aclara que el melgacho es una especie endémica por lo que, vive sólo en nuestra costa, y si desaparece de nuestras costas, se extingue”.

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