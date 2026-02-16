Pesca: presentaron los premios del Concurso del Club El Quequén de Oriente

El Club El Quequén de Oriente presentó los premios en disputa para 10º edición de su concurso de pesca en Marisol.

Juan Giannechini desde de la entidad y en diálogo con LU 24 dijo “nunca habíamos presentado el concurso, este año al haber incrementado los premios decidimos hacerlo”.

“Contamos con la presencia del Intendente de Coronel Dorrego Juan Carlos Chalde, el delegado de Oriente Patricio Bertone y el subdelegado de Marisol Raúl Bonini”.

“Autos del Sur S.A. colaboro con nosotros prestándonos sus Test Drive de Toyota Yaris y Hilux 4×4 para usarlos en la presentación”, agradeció y aseguró que “por una cuestión geográfica trajimos los premios de Bahía Blanca”.

“El año pasado alcanzamos las 1.300 cañas, para este año esperamos repetir la misma cantidad y mantener los premios como un empuje para la 11º edición”, aseguró.

“Quienes se anoten anticipadamente, antes del 6 de marzo participarán por el sorteo del Toyota Yaris, los autos están patentados y sin ningún tipo de gasto para el ganador, el club se hace cargo de los gastos de patentamiento”, afirmó.

“Contamos con el apoyo municipal para extender la temporada hasta el 15 de marzo, por otro lado, los pescadores saben que la playa de Marisol es perfecta para pescar, no hay piedras y las corvinas salen más fácil”, contó.

“En el concurso del Club Echegoyen, entre todos los que participen con LU 24, sortearemos otra entrada para nuestro concurso”, finalizó.

