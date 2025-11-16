Pesca: Primeros diez clasificados Instituto Almafuerte de Copetonas

16 noviembre, 2025

Concurso pesquero Instituto Almafuerte, a las 12:40 damos a conocer la primera clasificación:

1º Carlos Eisele – Necochea – Corvina 1,698

2º Bladimir Krieger – Viedma – Corvina 1,428

3º Gustavo Alberca – Indio Rico – Corvina 1,298

4º Fernando Ancho – Tres Arroyos – Corvina 1,260

5º Alejandro Coronel – Adolfo González Chaves – Corvina 1,184

6º Matías Vidal – Balcarce – Corvina 1,116

7º Gerardo Pavón – Coronel Dorrego – Corvina 1,044

8º Emilio Alfonso – Mar Del Plata – Corvina 1,040

9º Francisco Caputo – Necochea – Corvina 1,036

10º Federico Jacobsen – San Vicente – Corvina 1,004


Variada de Mayor Peso:
1º Juan Ignacio Cao – Tres Arroyos – Chucho 6,800
2º Marcelo Bretti – Cabildo – Bagre 2,340
3º Marcos García – Carhué – Bagre 1,734
Por otro lado, el Tresarroyense Matías Groenenberg no superó el peso por dos gramos y se quedo afuera de la Clasificación

