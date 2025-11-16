Pesca: Primeros diez clasificados Instituto Almafuerte de Copetonas
Concurso pesquero Instituto Almafuerte, a las 12:40 damos a conocer la primera clasificación:
1º Carlos Eisele – Necochea – Corvina 1,698
2º Bladimir Krieger – Viedma – Corvina 1,428
3º Gustavo Alberca – Indio Rico – Corvina 1,298
4º Fernando Ancho – Tres Arroyos – Corvina 1,260
5º Alejandro Coronel – Adolfo González Chaves – Corvina 1,184
6º Matías Vidal – Balcarce – Corvina 1,116
7º Gerardo Pavón – Coronel Dorrego – Corvina 1,044
8º Emilio Alfonso – Mar Del Plata – Corvina 1,040
9º Francisco Caputo – Necochea – Corvina 1,036
10º Federico Jacobsen – San Vicente – Corvina 1,004
Variada de Mayor Peso:
1º Juan Ignacio Cao – Tres Arroyos – Chucho 6,800
2º Marcelo Bretti – Cabildo – Bagre 2,340
3º Marcos García – Carhué – Bagre 1,734
Por otro lado, el Tresarroyense Matías Groenenberg no superó el peso por dos gramos y se quedo afuera de la Clasificación