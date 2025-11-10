Pesca: Quilmes pone dos vehículos como premio de su concurso

10 noviembre, 2025

El Club Quilmes de nuestra ciudad presentó la 27ª edición de su concurso “6 horas de pesca a la corvina de mayor peso” a llevarse a cabo en el Balneario Reta el 25 de Enero del 2026 con mas de 160 millones de pesos en premios.

Habrá una Toyota Hilux 4 x 4 al primero y 18 millones de pesos al segundo; un Toyota Yaris a sortearse entre todos los inscriptos, y 10 millones de pesos que se sortearán a quienes se inscriban anticipadamente, hasta el 19 de enero.

El evento será fiscalizado por el Club Marea Roja.

