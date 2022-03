Pesca Recreativo Echegoyen: El ganador dijo que mantuvo la calma hasta el final del Concurso

7 marzo, 2022

El ganador del premio mayor del Concurso de Pesca de Recreativo Echegoyen, José Miguel Fortunato, contó detalles de lo que fue el momento de sacar la pieza de mayor peso: “el pique fue de movida, pero no llevó mucho tiempo sacarla, me sorprendió que fuera una corvina negra y de ese peso. La saqué tranquilo, la dejé que picara y que no se resista, no me quería apurar. La pesqué a eso de las 11:15 horas aproximadamente y nuestra idea era estar en otro lado, pero cuando llegamos había mucha gente y decidimos quedarnos en otra parte. Todos a mí alrededor estaban muy contentos, pero yo mantuve la calma”.

El ganador en las próximas horas firmará los papeles para titularizar el premio de la Toyota 0Km, tiene una casa de pesca y este concurso lo alienta para seguir participando en otros concursos.

