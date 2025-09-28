Pesca: se llenó la ganchera en Marisol. Puntea Bergecio de Punta Alta

La pesca se da en buen número en el concurso del Club Independiente de Coronel Dorrego que se realiza en Balneario Marisol, que cuenta con 516 inscriptos.

Luego de esperar por poco más de una hora desde el comienzo del certamen a la hora 10:00, los controles trajeron los ejemplares que fueron a parar directamente a la ganchera, cubriendo los 20 lugares.

Nuevo puntero en la clasificación, ahora encabeza el oriundo de Alpachiri Elías Barth, con una Guitarra de 6,210 kg, seguido por Guillermo Ferrario de Pigue, con un Gallo de 3,210 kg, y completa el podio Alexis Degranje con un Lenguado de 2,915 kg.

El resto de los clasificados es el siguiente:

4º Carlos Bergecio – Punta Alta – Banderita 2,900 kg.

5º Luis Rodríguez – Tres Arroyos – Pez Gallo 2,685 kg

6º Dante Hidalgo – Lobería – Banderita 2,370 kg.

7º Andrés Clergue – Pigue – Pez Gallo 2,350 kg.

8º Carlos Clergue – Pigue – Pez Gallo – 2,330 kg.

9º Gastón Zucco – Tres Arroyos – Vieja de Mar – 2,325 kg.

10º Mirian Cruz – Indio Rico – Raya – 2,250 kg. Mujer Mejor Clasificada

11º Lautaro Díaz – Monte Hermoso – Raya 2,245 kg.

12º Hernán Curruinca – Tres Arroyos – Pez Gallo 2,240 kg.

13º Alexis Campisi – Tres Arroyos – Bagre – 2,195 kg.

14º Marcelo Deis – Necochea – Raya – 2,185 kg.

15º Maximiliano Bigot – Coronel Dorrego – Raya – 2,180 kg.

16º Fernando Cinalli – Coronel Dorrego – Raya – 2,170 kg.

17º Julio Di Croce – Tres Arroyos – Pez Gallo – 2,125 kg.

18º Ignacio Pazos – Oriente – Raya 2,120 kg.

19º Alejandro Divono – Olavarría – Banderita – 2,115 kg.

20º Adrián Vega – Coronel Dorrego – Pez Gallo 2,100 kg.

Cadete Mejor Clasificado de Tres Arroyos Thiago Oliva con un Pez Gallo de 2.005 kg

