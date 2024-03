Pesca: Todo listo para las 6 horas de Echegoyen

1 marzo, 2024

Alejandro Andersen, presidente de la Subcomisión de pesca del Club Recreativo Echegoyen, conversó este viernes con LU 24 y se refirió al concurso que se llevará a cabo este domingo en aguas de Claromecó.

“Estamos muy expectantes, tuvimos una venta de entradas anticipadas increíble y la gente se sigue anotando. Quien desee sumarse, podrá hacerlo hasta las 10 de la mañana del domingo, cuando arranca el torneo”, contó.

Y agregó: “El pronóstico no nos viene jugando una buena pasada, pero creemos que va a tocar un día soleado. Aclaramos que no se suspende por mal clima, porque es un movimiento muy grande que se hace. Tenemos todo listo con el tema de seguridad y todo preparado para esta edición”.

Finalmente, y respecto a la respuesta de los concursantes, dijo: “Lo de la gente me sorprende año a año y cada vez más. Tuvimos 500 cañas más que el año pasado, algo que no esperábamos. El Club apostó muy fuerte en este concurso en cuánto a la inscripción y los premios que tenemos de calidad. Ojalá que salga todo bien y que la gente venga a disfrutar en familia”.

Volver