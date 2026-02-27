Pesca: tresarroyenses, del Club Marea Roja, dirán presentes en el Torneo Provincial

Este fin de semana dará comienzo el Torneo Provincial de Pesca llevándose a cabo las dos primeras fechas del calendario anual de la Federación Provincial de Pesca y Lanzamiento (FEPyLBA), en el muelle Municipal de Ensenada.

El mismo se desarrollará bajo la modalidad de caña de una mano, carnada solo lombriz y cada pieza vale un punto.

Durante el mismo, Tres Arroyos estará representado por pescadores del Club Marea Roja, equipo que integrado por:

Guillermo Aran

Facundo Bernaola

Pablo Fernández

Santiago Orfano

Alfredo Sommariva

Marcelo Wagner

Este torneo, que se desarrolla con 12 fechas a lo largo del año y que finalizará en diciembre, reúne a los principales clubes de la Provincia, que compite. para clasificar al Torneo Nacional de pesca, lo que marca la importancia de este.

Desde el Club Marea Roja les desean un excelente inicio de torneo a sus pescadores.

