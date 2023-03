Pesca:Barrionuevo entregó la Toyota que ganó en “Las 24” y compró un camión

15 marzo, 2023

El ganador del certamen “Las 24 Horas de la Corvina Negra” que se disputara el fin de semana del 11 y 12 de febrero, Gustavo Barrionuevo, oriundo de Cascallares, quien capturó una rubia que pesó 3.206 Kg en la zona del Quinto Salto, habló con LU 24, luego que le entregaran la camioneta Toyota 4×4, y dijo estar “contentísimo, y ayer pude cerrar todo esto, es un premio tan grande que no caigo todavía: no me voy a quedar con la camioneta, hice negocio, la entregué y me compré un camión”.

“Me avisaron de Uzcudun que ya estaba todo listo para entregármela, pero yo tenía que definir el negocio y además yo no la quería mover, así que vino el nuevo dueño y se la entregué en la propia agencia”, sostuvo.

“Hace dos ediciones en “Las 24”me gané un auto, era un premio a compartir con mi amigo Andrés, así que lo vendimos y repartimos la ganancia”, relató, y respecto a la compra del camión, agregó “Hace tiempo atrás ya había pensado en comprar un camión y no llegaba, me vino justo el premio de las 24 Horas, para mí el concurso más importante, y también otro premio que había sacado en Marisol”.

“Esta vez me tocó, y estoy feliz de haber podido sacar la pieza ganadora en Las 24,porque a veces no se da, el que manda es el Barba”, dijo el “Paisa”, quien nuevamente probará suerte este domingo, en Marisol, en el concurso pesquero de Club Quequén.

Volver