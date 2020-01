Pescadería Pinzoni: Un clásico para conseguir el mejor pescado fresco en Claromecó

Alberto Villalba, desde Pescadería Pinzoni hablò con LU 24 respecto a la marcha de la temporada en el tradicional comercio ubicado en Dunamar.

“Hemos arrancado bien, la gente ha venido muchísimo, la verdad es una temporada que no se esperaba tan linda, lastima el mal tiempo que no nos ha acompañado mucho”, sostuvo inicialmente, y agregó que “la gente elogia el poder conseguir el pescado fresco, recién salido del mar”.

“A veces el mar nos falla, hace que no se puedan salir las lanchas, hoy hay varias adentro, y esperamos tener mucho pescado para complacer a la clientela”, expresó.

Respecto a los gustos de los consumidores, Villalba dijo que “la gente pide un poco de todo: está de moda el gatuzo, ya que no tiene espinas y no tenés problema, sobre todo para los chicos, pero la gente quiere pescadilla o corvina, y también nos queda algo de filet de mero, es muy fino, muy bueno y muy pedido”.

“Si nos preguntan les recomendamos alguna forma de cocinar, y algunos buscan mucho para la parrilla, lo que se complica un poco porque se consigue poco pescado para la parrilla”, dijo.

En lo que hace a precios, relató que “la marisquería se ha ido arriba, eso no lo podemos bajar, compramos en Mar del Plata, en tanto al valor del pescado lo podemos ir manejando para que sea accesible a toda la gente”.

Villalba mencionó que el modo de venta avanzó muchísimo y sostuvo: “estamos casi a 50 años casi en Claromecó con la pescadería, vendíamos pescado casa por casa y para vender un kilo costaba mucho, y hoy, sentado en casa se trabaja muy bien”, a la vez que destacó los avances que muestra la localidad y agregó: “quien ha visto Claromecó “chiquito” y hoy lo ve, no lo puede creer”.

